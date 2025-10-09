Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

पति ने तेल डालकर लगाई आग… सास-देवर देखते रहे तमाशा! विवाहिता की दर्दभरी दास्तान सुन कांप उठीं लोगों की रूह

Saharanpur News: सहारनपुर से एक विवाहिता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर उसने आरोप लगाया हा कि उसका पति उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा की. सबसे हैरानी की बता यह है कि उसके सास-देवर देखते रहे तमाशा रहे.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:53 PM IST
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

Saharanpur Crime News/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां ससुराल पक्ष पर एक विवाहिता को जिंदा जलाने का आरोप लगा है. पीड़िता राशिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोते-बिलखते अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी सुना रही है. 

कहां की है ये घटना?
थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाबकी गुर्जर में विवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा जलाकर मारने  की कोशिश किए. पीड़िता राशिका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोते हुए अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी सुना रही है. महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

सास-देवर देखते रहे तमाशा
वीडियो में राशिका ने बताया कि उसके पति ने शराब के नशे में उस पर तेल डालकर आग लगा दी, जबकि सास और देवर मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की. उसने कहा कि जलने के बाद उसने किसी तरह खुद को बचाया और कपड़े फाड़कर आग बुझाई. 

महिला का आरोप है कि बाद में ससुराल वालों ने दबाव बनाकर उसे झूठ बोलने को कहा कि “गैस सिलेंडर फट गया था.” राशिका ने यह भी बताया कि पति आए दिन नशा करता है, मारपीट करता है और बच्चों को उससे छीन लिया गया है.  एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

