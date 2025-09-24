साहब! हिंदू बनकर मेरे साथ गलत काम किया… युवती की खौफनाक दास्तां से सहम उठा एसपी ऑफिस, सहारनपुर से आया ‘लव जिहाद’ का मामला
साहब! हिंदू बनकर मेरे साथ गलत काम किया… युवती की खौफनाक दास्तां से सहम उठा एसपी ऑफिस, सहारनपुर से आया ‘लव जिहाद’ का मामला

Saharanpur News: सहारनपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर महिला को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:24 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Saharanpur News/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने खुद को हिंदू नाम से परिचित कराकर महिला को झांसे में लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी टूटवाकर ब्लैकमेल करता रहा. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?
पीड़िता ने सहारनपुर एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2015 में सरसावा क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान आरोपी ने अपना नाम मनोज शर्मा बताकर उससे दोस्ती की और मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर संपर्क करने लगा. 31 जुलाई 2018 को परिवारवालों ने उसकी शादी बुढ़ाना क्षेत्र में करा दी, लेकिन आरोपी ने फर्जी नंबरों से फोन कर पति और ससुरालवालों को धमकाना शुरू कर दिया. इसके दबाव में फरवरी 2019 में शादी टूट गई.

पहले से निकला शादीशुदा
आरोप है कि इसके बाद युवक ने बहला-फुसलाकर महिला से शादी कर ली और उसे किराये के मकान में रखने लगा. एक रेस्टोरेंट में आरोपी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया. बाद में पता चला कि आरोपी का असली नाम मुर्सलीन है और वह पहले से शादीशुदा है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे बंधक बनाकर रखा और हत्या की कोशिश भी की. उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

एसपी का बयान
एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि महिला की शिकायत पर थाना सरसावा में नामजद व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फिलहाल ग्राम चौकीदार के पद पर नियुक्त है. मामले की विवेचना चल रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

