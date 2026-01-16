घरेलू विवाद का खौफनाक अंत! सहारनपुर में महिला ने दो बच्चों संग खाया जहर, तीनों की मौत

Saharanpur News (नीनी जैन): यूपी के सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गृहक्लेश के चलते एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया. इस दर्दनाक घटना में महिला और दोनों बच्चों की मौत हो गई. तीनों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है.

गृहक्लेश के चलते उठाया खौफनाक कदम

थाना जनकपुरी क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव की रहने वाली मनिता (30) की शादी करीब 9 साल पहले बलियाखेड़ी निवासी नीटू से हुई थी. दंपती के दो बच्चे थे. बेटी नित्या (6) और बेटा कार्तिकेय (4). बताया जा रहा है कि जेठ-जेठानी और ससुर अतर सिंह से विवाद हो गया. जिसके बाद मनिता ने ये खौफनाक कदम उठा लिया. गृहक्लेश के चलते मनिता ने पहले अपनी बेटी और बेटे को जहर दे दिया और उसके बाद खुद भी जहर खा लिया.

परिजनों ले गए अस्पताल, तीनों की मौत

जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान मनिता और उसकी बेटी नित्या की मौत हो गई. वहीं, बेटे कार्तिकेय की हालत नाजुक बनी हुई थी और उसका इलाज जारी था, लेकिन करीब दो घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया. इसके बाद तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही मनिता के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. मायके वालों का आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते उनकी बेटी और नाती-पोतों की जान गई है. उनकी तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर पर सुसाइड के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.