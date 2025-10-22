Advertisement
भैया दूज पर तू मायके नहीं जाएगी... फिर पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम, पति की आंखों के सामने उजड़ गया परिवार!

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में भैया दूज के दिन एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. मायके जाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. इस दर्दनाक घटना से पूरा गांव स्तब्ध है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:45 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Shahjahanpur News/जीना जैन:  भाईदोज जैसे पावन पर्व पर मायके जाने की जिद्द ने एक परिवार की खुशियां राख कर दीं.  जहां पर मायके जाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपने नौ साल के बेटे को जहर पिलाकर खुद भी जहर खा लिया. दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के मुताबिक, पंकज अग्निहोत्री की पत्नी आरती देवी भैया दूज पर अपने मायके जाना चाहती थीं, लेकिन पति ने मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि जब पति घर से बाहर गया हुआ था, तभी आरती ने गुस्से में अपने नौ वर्षीय बेटे प्रतीक को कीटनाशक पिलाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद भी कीटनाशक पी लिया.

डॉक्टरों ने मां और बेटे को मृत घोषित किया
कुछ देर बाद जब दोनों को उल्टियां आने लगीं तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई. आनन-फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां और बेटे दोनों को मृत घोषित कर दिया.इस दर्दनाक घटना से पूरा गांव स्तब्ध है. ग्रामीणों का कहना है कि भैया दूज जैसे पवित्र पर्व पर घटित यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है.

एएसपी का बयान
घटना की सूचना पर एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे और सीओ पुवायां प्रवीण मलिक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह का मामला सामने आया है. मृतका के मायके पक्ष को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

