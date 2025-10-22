भैया दूज पर तू मायके नहीं जाएगी... फिर पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम, पति की आंखों के सामने उजड़ गया परिवार!

Shahjahanpur News/जीना जैन: भाईदोज जैसे पावन पर्व पर मायके जाने की जिद्द ने एक परिवार की खुशियां राख कर दीं. जहां पर मायके जाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपने नौ साल के बेटे को जहर पिलाकर खुद भी जहर खा लिया. दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पंकज अग्निहोत्री की पत्नी आरती देवी भैया दूज पर अपने मायके जाना चाहती थीं, लेकिन पति ने मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि जब पति घर से बाहर गया हुआ था, तभी आरती ने गुस्से में अपने नौ वर्षीय बेटे प्रतीक को कीटनाशक पिलाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद भी कीटनाशक पी लिया.

डॉक्टरों ने मां और बेटे को मृत घोषित किया

कुछ देर बाद जब दोनों को उल्टियां आने लगीं तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई. आनन-फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां और बेटे दोनों को मृत घोषित कर दिया.इस दर्दनाक घटना से पूरा गांव स्तब्ध है. ग्रामीणों का कहना है कि भैया दूज जैसे पवित्र पर्व पर घटित यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

एएसपी का बयान

घटना की सूचना पर एएसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे और सीओ पुवायां प्रवीण मलिक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह का मामला सामने आया है. मृतका के मायके पक्ष को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

और पढे़ं; सुन! तू मायके नहीं जाएगी... पति से विवाद के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, आग की लपटों को देख कांप उठे लोग

