Saharanpur News: सहारनपुर में महिला को महंगी पड़ी ऑनलाइन शॉपिंग! लग गया 98 हजार का चूना

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर फ्रॉड का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता ने सिटी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
सहारनपुर/नीना जैन: सहारनपुर में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर एक महिला से 98 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि मीशो ऐप से खरीदी गई टी-शर्ट में एक पीस न मिलने पर जब उसने रिटर्न के लिए फोन किया, तो खुद को मीशो का कर्मचारी बताने वाले शख्स ने हेल्प डेस्क ऐप डाउनलोड करवा कर खाते से पैसे उड़ा दिए. पीड़िता ने सिटी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
पीड़ित का क्या कहना?
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 6 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1:16 बजे उसके यूनियन बैंक (कन्हैया लाल मार्केट शाखा) के खाते से 98,000 रुपए गायब हो गए. महिला ने बताया कि- मीशो ऐप से ऑनलाइन दो टी-शर्ट मंगवाई थीं. एक टी-शर्ट न मिलने पर उसने डिलीवरी बॉय से बात की. रिटर्न न होने पर उसने गूगल से मीशो का नंबर निकाला.
कट गए 98 हजार रुपये
नंबर मिलते ही कॉल करने पर सामने वाले युवक ने खुद को मीशो का कर्मचारी बताया और कहा कि वह रिफंड कर देगा. उसने महिला से हेल्प डेस्क ऐप डाउनलोड करवाया, फिर फोन पर एक्सिबिलिटी सेटिंग ऑन करने को कहा. इसके बाद महिला के मोबाइल पर नंबर से मैसेज आया कि 5,13,158.09 रुपए डेबिट हो गए हैं. फोन करने वाले ने महिला को भरोसा दिलाया कि सारे पैसे उसके खाते में आ गए हैं. उसने 98,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा. महिला ने बताए गए Paytm पर रकम भेज दी. इसके बाद महिला के खाते से 98 हजार रुपए कट गए.
खाता फ्रीज कराकर दर्ज कराई शिकायत
महिला तुरंत यूनियन बैंक पहुंची, जहां खाता फ्रीज कर शिकायत दर्ज की गई. साइबर सेल ने जांच में पाया कि पैसे बरेली के इंडियन बैंक के एक खाते में ट्रांसफर हुए हैं. ये खाता आसिफ नाम के युवक का है, जिसमें 12 बार लेन-देन हुआ. कभी 10 हजार, कभी 5 हजार और कभी 25 हजार रुपए निकाले गए. फिलहाल खाते में 13,012 रुपए शेष हैं. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर न्याय की गुहार लगाई है.
