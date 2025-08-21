Saharanpur News: पति से हुआ झगड़ा, तो घर छोड़ गई बीवी, फिर दो लोगों ने 50 हजार में बेच डाला

Saharanpur News: सहारनपुर से चौंकाने वाली घटना आई है. यहां पति से विवाद के बाद पत्नी अपना घर छोड़कर चली गई. इसके बाद महिला को दो लोगों ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. फिर उसे 50 हजार रुपये में बेच दिया. इस मामले का खुलाता उस वक्त हुआ, जब खरीदार महिला को लेकर कोर्ट मैरिज कराने कोर्ट पहुंचा. जहां पुलिस को उस पर शक हुआ.

क्या है ये पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, महिला शहर के थाना गंगोह क्षेत्र के खानपुर गांव की रहने वाली है. जिसकी शादी कई साल पहले नानौता के शख्स से हुई थी. दंपति के दो बच्चे हैं. कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था. इसके बाद गुस्से में महिला घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी. फिर पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

कोर्ट मैरिज के दौरान खुलासा

जब महिला घर से गई थी, तब जड़ौदा पांडा और दुगचाड़ा के दो युवकों की नजर उस पर पड़ी. फिर क्या था उन दोनों ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और देवबंद कोतवाली क्षेत्र के चंदेना कोली गांव के एक शख्स से 50 हजार रुपये में बेच दिया. यह शख्स मंगलवार को कोर्ट मैरिज के लिए महिला को लेकर गया था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जब वह महिला को लेकर सहारनपुर कोर्ट पहुंचा. तो कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों को उस पर शक हो गया और उन्होंने दोनों को रोक लिया. उनसे पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हो गया. फिलहाल, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

महिला के पति का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी की तलाश लंबे समय से थी. इस तरह अचानक उसकी पत्नी का बिक जाना बेहद चौंकाने वाला है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से हो रही है. जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

