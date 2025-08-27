सहारनपुर में खेत पर चारा लेने गई महिला की गर्दन काटकर हत्या, गांव में दहशत

Saharanpur News: सहारनपुर जिले के थाना देवबंद क्षेत्र के गांव रसूलपुर टॉक में महिला की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई. महिला खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.
Trending Photos
सहारनपुर/नीना जैन: देवबंद में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामले सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं. मंगलवार को भी खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला विद्या कश्यप की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई. हमलावर कौन है, घटना को क्यों अंजाम दिया गया .इस बारे में भी कुछ पता नहीं है.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर देवबंद सीओ रविकांत पाराशर और प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और मृतक महिला का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. बात करें तो देवबंद सर्किल के गंझेड़ी गांव में भी घर में घुसकर एक युवती की गर्दन काटी गई थी. इसका आज तक पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई है.
परिवार में मातम, गांव में दहशत
मंगलवार को रसूलपुर टॉक गांव में हुई हत्या के बाद परिवार में मातम है और ग्रामीण सदमे में है. हर कोई व्यक्ति घटना का खुलासा चाहता है और आरोपियों को उनके ठिकाने पर पहुंचने की बात कर रहा है. लेकिन सवाल यही है क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है. जिस तरीके से दिनदहाड़े देवबंद में महिला की गर्दन काटकर हत्या की जाती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
अब देखना है कि पुलिस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है लेकिन महिला के हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग चुप हैं, परिवार के लोग गमजदा हैं. उधर, पुलिस का कहना है कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. जल्दी घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें - Kaushambi News: तीज की रात जहर का वार, कौशांबी में पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा