मुजफ्फरनगर में विवाहिता के झुलसने से सनसनी, संतान न होने को लेकर प्रताड़ना का आरोप; ससुरालवाले फरार

मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद महिला के ससुराल पक्ष के घर पर ताला लगा मिला, जबकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.