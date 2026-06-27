मुजफ्फरनगर में विवाहिता के झुलसने से सनसनी, संतान न होने को लेकर प्रताड़ना का आरोप; ससुरालवाले फरार

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मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद महिला के ससुराल पक्ष के घर पर ताला लगा मिला, जबकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.
जानकारी के अनुसार, बझेड़ी गांव निवासी अमरीन की शादी करीब साढ़े छह वर्ष पहले नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के रथेड़ी गांव निवासी शादाब से हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद संतान न होने के कारण अमरीन को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी मुद्दे को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले भी पंचायत हो चुकी थी.
दूसरी शादी की चर्चा के बीच बढ़ा विवाद
परिजनों के मुताबिक, पंचायत में ससुराल पक्ष ने इकलौते बेटे की दूसरी शादी कराने की इच्छा जताई थी. इस पर अमरीन के परिवार ने शर्त रखी थी कि यदि दूसरी शादी की जाती है तो अमरीन के भविष्य की सुरक्षा के लिए उसके नाम कोई संपत्ति की जाए. इस विषय पर एक और पंचायत प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई.
परिजनों ने जताई साजिश की आशंका
अमरीन के चाचा ने बताया कि उन्हें फोन पर घटना की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. उनका कहना है कि अमरीन लंबे समय से मानसिक तनाव में थी और संतान न होने की वजह से लगातार विवाद का सामना कर रही थी. हालांकि घटना के समय परिवार का कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए आग लगने की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है.
पुलिस बोली- जांच जारी, तहरीर का इंतजार
नई मंडी क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति और ससुराल पक्ष के साथ पहले से विवाद चल रहा था. डॉक्टरों के अनुसार महिला लगभग 50 प्रतिशत तक झुलसी है.
पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से औपचारिक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही घटनास्थल के आसपास उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.