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मुजफ्फरनगर में विवाहिता के झुलसने से सनसनी, संतान न होने को लेकर प्रताड़ना का आरोप; ससुरालवाले फरार

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बच्चा ना होने की सजा एक महिला को शनिवार को उस समय मिली जब वह संदिग्ध हालत में अपनी ससुराल में जली हुई मिली.

Written ByANKIT MITTAL
Published: Jun 27, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:19 PM IST
मुजफ्फरनगर में विवाहिता के झुलसने से सनसनी, संतान न होने को लेकर प्रताड़ना का आरोप; ससुरालवाले फरार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

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