शादी से इनकार करना युवक को पड़ा भारी ! लड़की वालों ने किया ऐसा हाल....पूरे जिलें में हो रहा वीडियो वायरल

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लड़की को देखने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया. इससे लड़की के घरवाले नाराज हो गए. उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके साथ धक्का मुक्की की. गले में जूते की माला पहनाकर उसकी फोटो खींची. लड़के के घरवालों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की. हंगामा बढ़ते देख लड़की वालों ने आस पास के लोगों को बुला लिया. उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने. आधे घंटे तक पंचायत चली.दोनों में समझौता हो गया.

जानिए, क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र का है. घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया है. युवक (अब्दुल काल्पनिक नाम) थाना फतेहपुर के गांव मुजफ्फराबाद का रहने वाला है. एक साल पहले उसकी शादी देहात कोतवाली क्षेत्र की युवती (हिना काल्पनिक नाम) से तय हुई थी. शादी फरवरी 2026 में होनी थी. दोनों परिवार रिश्ते से सहमत थे.

युवक ने युवती को देखने की इच्छा क्यों जताई

कुछ दिन पहले युवक ने युवती को देखने की इच्छा जताई, जिसके बाद वो अपने परिजनों के साथ युवती के घर पहुंचा. अब्दुल ने लड़की से अकेले में बात की. उसके बाद अपने परिजनों से कहा कि वो शादी के बारे में घर जाकर सोचकर जवाब देंगे. आरोप है कि मुलाकात के बाद युवती के परिजन ने शादी पक्की करने का दबाव बनाने लगे. अब्दुल ने सोचने के लिए समय मांगा और कोई जवाब नहीं दिया. अब्दुल के परिवार ने रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

लड़की वाले क्यों थे नाराज

लड़के के इस तरह के जवाब से लड़की के घरवाले नाराज हो गए. उन्होंने लड़के को पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया. उसके बाद उसे जूते की माला पहनाई. इसका 30 सेकेंड का वीडियो भी बनाया है लोगों का कहना है कि युवती के परिजन शादी तोड़ने से बेहद नाराज थे और गुस्से में उन्होंने यह कदम उठाया.

