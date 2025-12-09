Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

'नायक नहीं खलनायक हूं मैं' पर थाने में रील बनाने वाला 'बल्लू' पकड़ा गया, पुलिस ने की जमकर खातिर, माफी मांगता आया नजर

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने के बाहर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी. अब युवक सलाखों के पीछे हैं और अपनी गलती की माफी मांग रहा है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:34 AM IST
Muzaffarnagar News
अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: फिल्म खलनायक में संजय दत्त के रोल बल्लू ने हर किसी को अपना कायल कर दिया था.जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद में भी एक युवक ने बल्लू बनकर पुलिस थाने में नायक नहीं खलनायक हूं मैं के गाने पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बस फिर क्या था तुरंत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस इस बल्लू की ऐसी ख़ातिर पानी करी की वह अपने पैरों पर भी ठीक से चल नही पाया.  इस मेहमान नवाज़ी के बाद आज का ये बल्लू सलाखों के पीछे अपने किए की पुलिस से माफ़ी मांगता भी नजर आया.

नायक नहीं खलनायक हूं मैं के गाने पर रील बनाई 
दरसअल कुछ दिन पूर्व मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाने में अमीर नाम के एक युवक द्वारा नायक नहीं खलनायक हूं मैं के गाने पर रील बनाई गई थी. जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. इस रील के वायरल होने पर जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मंच गया तो वहीं मीरापुर थाना पुलिस ने तुरंत आनन फ़ानन में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए आज उसे गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने खलनायक का बल्लू बने आमिर नाम के इस युवक की ऐसी खातिर पानी करी की वह फिर ठीक से अपने पैरों पर भी चल नहीं पाया. आज का ये बल्लू सलाखों के पीछे हाथ जोड़कर पुलिस से अपने किए की माफी मांगता नजर आया.

जानकारी देते हुए सीओ जानसठ यतेंद्र नागर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति द्वारा थाने में घुसकर एक रील बनाई गई थी  जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को तजदीक किया गया.  जिसका नाम आमिर पुत्र समीम निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना मीरापुर पाया गया. आज मीरापुर पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा उसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

