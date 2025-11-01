Advertisement
सहारनपुर

Bijnor News: नशा मुक्ति केंद्र की छत से गिरकर युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Bijnor News: बिजनौर शहर में नशा मुक्ति केंद्र की छत से गिरकर युवक की मौत हो गई. मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने हंगामा किया. इस हंगामा के बीच नशा मुक्ति केंद्र में बंद अन्य युवक भी गेट तोड़कर भाग निकले.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:44 AM IST
Bijnor News
Bijnor News

राजवीर चौधरी/ बिजनौर: बिजनौर शहर में चक्कर रोड पर स्थित जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम एवं वृद्ध आश्रम की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई. जिसकी शिनाख्त प्रीत 21 वर्ष पुत्र सत्येंद्र निवासी धारूवाला मंडावली के रूप में हुई. बताया गया कि प्रीत पिछले 6 महीने से इस नशा मुक्ति केंद्र में बंद था. परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. 

परिवार ने लगाए आरोप
जिसने शुक्रवार को अपने परिजनों से फोन पर बात करने की इच्छा जाहिर की थी.  इसके बाद भी नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने फोन पर परिजनों से कोई बात नहीं कराई. इसके बाद वह छत पर चला गया और छलांग लगा दी.  छत से गिरने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जिसकी खबर परिवार वालों को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गए और खूब हंगामा किया. परिवार वालों का आरोप था कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने उसके साथ मारपीट की थी जिसके चलते उसके हाथ और पैरों में भी चोट लगी थी और हाथ में घाव के निशान है. आरोप लगाया कि छत से धक्का देकर उसकी हत्या की गई है. इसी बीच नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मौके से फरार हो गए. 

 नशेड़ी भी गेट तोड़कर बाहर 
इस हंगामा के बीच नशा मुक्ति केंद्र में बंद अन्य नशेड़ी भी गेट तोड़कर बाहर आ गए और भाग निकले. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई.  रात में 10:30 बजे तक नशा मुक्ति केंद्र के बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा थी और हंगामा चलता रहा. एसपी सिटी डॉ कृष्ण गोपाल ने बताया कि छत से गिरकर युवक की मौत हुई है.  परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. 

यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा आज, 2 लेयर की सिक्योरिटी से गुजरेंगे अभ्यर्थी, सॉल्वर गैंग पर STF की नजर
 

