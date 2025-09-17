Muzaffarnagar News: मम्मी बचाओ! 6 साल के बच्चे पर युवकों ने छोड़ा पिटबुल डॉग, खूंखार ने मासूम को किया लहूलुहान

Muzaffarnagar: जिले के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की हरीपुरम कॉलोनी में एक खौफनाक घटना सामने आई, जब एक पिटबुल कुत्ते ने 6 वर्षीय मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

युवकों पर पिटबुल को बच्चे पर छोड़ने का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कॉलोनी में आतिश और आकाश नामक दो युवक अपने पिटबुल को एक खाली प्लॉट में घुमा रहे थे. इसी दौरान पास ही रहने वाला बच्चा घर से बाहर निकला. आरोप है कि युवकों ने जानबूझकर कुत्ते को बच्चे पर छोड़ दिया. पिटबुल ने बच्चे के पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

घटना की सूचना पर बच्चे के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी आतिश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आकाश और परिजन कुत्ते को घर में बंद कर फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पिटबुल कुत्ते की तलाश में पुलिस

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि मामले में सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, “बच्चे की स्थिति अब स्थिर है और उसका इलाज जारी है. आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए पिटबुल की तलाश की जा रही है.”

पुलिस की चेतावनी

पुलिस ने साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाना बेहद जोखिम भरा है. पिटबुल और अन्य आक्रामक नस्लों के कुत्ते पालने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा इंतज़ाम के ऐसे कुत्तों को बाहर लाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.

फिलहाल घायल मासूम अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है और उसके जख्मों का उपचार जारी है. इस घटना ने कॉलोनीवासियों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है.

ये भी देखें: तेंदुए से भिड़ गया विदेश नस्ल का कुत्ता, खूब चली जिंदगी की जद्दोजहद, सामने आया सीसीटीवी वीडियो

ये भी पढ़ें: आगरा में पिता की हैवानियत! बच्चों को यमुना में फेंकने पहुंचा, राहगीरों ने बचाई जान

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !