Muzaffarnagar News: मम्मी बचाओ! 6 साल के बच्चे पर युवकों ने छोड़ा पिटबुल डॉग, खूंखार ने मासूम को किया लहूलुहान
Muzaffarnagar News: मम्मी बचाओ! 6 साल के बच्चे पर युवकों ने छोड़ा पिटबुल डॉग, खूंखार ने मासूम को किया लहूलुहान

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पिटबुल कुत्ते ने एक छह साल के बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह से काट लिया जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि कुत्ते को दो युवकों ने जानबूझकर बच्चे पर छोड़ा था.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 17, 2025, 05:34 PM IST
Muzaffarnagar News: मम्मी बचाओ! 6 साल के बच्चे पर युवकों ने छोड़ा पिटबुल डॉग, खूंखार ने मासूम को किया लहूलुहान

Muzaffarnagar: जिले के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की हरीपुरम कॉलोनी में एक खौफनाक घटना सामने आई, जब एक पिटबुल कुत्ते ने 6 वर्षीय मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

युवकों पर पिटबुल को बच्चे पर छोड़ने का आरोप
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कॉलोनी में आतिश और आकाश नामक दो युवक अपने पिटबुल को एक खाली प्लॉट में घुमा रहे थे. इसी दौरान पास ही रहने वाला बच्चा घर से बाहर निकला. आरोप है कि युवकों ने जानबूझकर कुत्ते को बच्चे पर छोड़ दिया. पिटबुल ने बच्चे के पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार
घटना की सूचना पर बच्चे के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी आतिश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आकाश और परिजन कुत्ते को घर में बंद कर फरार हो गए. 

पिटबुल कुत्ते की तलाश में पुलिस 
सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि मामले में सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, “बच्चे की स्थिति अब स्थिर है और उसका इलाज जारी है. आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए पिटबुल की तलाश की जा रही है.”

पुलिस की चेतावनी
पुलिस ने साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाना बेहद जोखिम भरा है. पिटबुल और अन्य आक्रामक नस्लों के कुत्ते पालने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा इंतज़ाम के ऐसे कुत्तों को बाहर लाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. 

फिलहाल घायल मासूम अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है और उसके जख्मों का उपचार जारी है. इस घटना ने कॉलोनीवासियों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है.

