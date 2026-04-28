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पानी की टंकी पर चढ़े युवक.... रील के जुनून में पूरे गांव की सेहत से किया खिलवाड़; वीडियो वायरल होते ही एक्शन में प्रशासन

Muzaffarnagar News: चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए युवाओं में रील बनाने की सनक इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो अपनी ही नहीं दूसरे लोगों की जान और स्वास्थ्य को भी खतरे में डालने गुरेज नहीं कर रहे हैं. मुजफ्फरनगर के एक गांव से वायरल हुआ वीडियो ऐसी ही घटना की तस्दीक (सबूत देना) करता है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 28, 2026, 09:21 PM IST
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गांव की पानी की टंकी में नहाने की रील बनाई
गांव की पानी की टंकी में नहाने की रील बनाई

अंकित मित्तल/मुज़फ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर जिले के बुढ़ाना तहसील क्षेत्र से सोशल मीडिया के खतरनाक ट्रेंड की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लाइक और व्यूज़ के लिए युवाओं ने न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया. मामला गांव उमरपुर का है, जहां दो युवक करीब 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां रील बनाने लगे. 

टंकी में नहाने का वीडियो देख लोगों में गुस्सा
हैरानी की बात यहीं खत्म नहीं होती. दोनों युवक टंकी के अंदर भरे पानी में उतर गए और घंटों तक उसी पानी में नहाते और तैरते रहे. इस दौरान उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इस गैरजिम्मेदाराना हरकत को लेकर गुस्से में हैं. 

संक्रमण से पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य को खतरा!
गांव वालों का कहना है कि यही पानी टंकी पूरे उमरपुर गांव के घरों, स्कूलों, सरकारी इमारतों और पंचायत भवन तक सप्लाई होता है. ऐसे में टंकी के अंदर घुसकर नहाना और तैरना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य खतरा भी पैदा करता है. यदि पानी दूषित हो जाता, तो पूरे गांव में संक्रमण फैल सकता था और सैकड़ों लोग बीमार पड़ सकते थे. 

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घटना पर विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की हरकतें जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकती हैं, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यह सिर्फ एक मजाक या रील नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है. 

ये भी पढ़ें: सिरफिरे युवकों की करतूत,100 फीट ऊपर चढ़ पानी की टंकी में लगाई छलांग, जान जोखिम में डाल पीने का पानी किया दूषित

 

वायरल वीडियो पर एक्शन में आया प्रशासन
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है. 

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि रील बनाने की सनक किस तरह युवाओं में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है. सवाल यह है कि कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए आखिर कब तक ऐसे जोखिम उठाए जाते रहेंगे?

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