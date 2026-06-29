/संभल में 101 करोड़ की 38 बीघा सरकारी जमीन 59 साल बाद मुक्त, मुस्लिम परिवार ने नगर पालिका की मिलीभगत से कर रखा था कब्जा

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सुनील सिंह/संभल: संभल में 101 करोड़ की 38 बीघा सरकारी जमीन सईदुल रहमान और उसके कुनबे के अवैध कब्जे से 59 साल बाद मुक्त कराई गई है. सईदुल रहमान और उसके वारिसों ने नगर पालिका परिषद की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर अवैध आवंटन करा कर करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था.
फर्जीवाड़ा कर सरकारी जमीन का हुआ बंदरबांट
उपसंचालक चकबंदी कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद डीएम अंकित खड़ेजवाल ,एसपी कृष्ण विश्नोई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर काबिज कब्जेदारों को अवैध कब्जे हटाने का अल्टीमेटम दिया. सईदुल रहमान और उसके वारिसों के 101 करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले की जानकारी के बाद DM अंकित खंडेलवाल के आदेशों पर उपसंचालक चक बंदी कोर्ट में 3 जून को अपील दायर की गई थी.
कोर्ट में 25 दिन लगातार सुनवाई के बाद आदेश
कोर्ट में 25 दिन तक मामले की लगातार सुनवाई कर ग्राम सभा की सरकारी जमीन को सईदुल और उनके वारिसों के अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने के आदेश जारी किये हैं. मामला संभल तहसील क्षेत्र के तख्त गुसाई गांव में स्थित जमीन का है.
सरकार द्वारा 1954 में प्रबंधन के लिए पालिका परिषद को दी गई जमीन का पालिका प्रशासन ने फर्जीवाड़ा कर सईदुल रहमान और उसके कुंवर को जमीन के पट्टे आवंटित कर दिये थे. भूमि आवंटन का अधिकार न होने पर भी पालिका प्रशासन ने बेशकीमती सरकारी जमीन को रेवड़ी की तरह बांट दिया था.
इस मामले का खुलासा DM अंकित खंडेलवाल ने किया था. सरकारी जमीन पर अवैध आवंटन का मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो पालिका प्रशासन ने कोर्ट में पैरवी ही नहीं की. DDC कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकारी जमीन पर काबिज अवैध कब्जेदारों का कब्जा खारिज कर दिया. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जेदारों के नाम भी खतौनी से हटा दिये गये.
संभल डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया-
"संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरकारी जमीन को करके अवैध तरीके से बेचकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. 1954 में ये जमीन नगर पालिका को प्रबंधन के लिए सौंपी गई थी. 1967 में 13 साल बाद नगर पालिका की मिलीभगत से ये जमीन कुछ लोगों को अवैध रूप से आवंटित कर दी जाती है. और क्योंकि नगरपालिका के पास प्रबंधन के लिए दी गई जमीन का पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है. इसलिए यह पट्टा शुरू से ही शून्य था. "
"सन् 1991 में अपर तहसीलदार कोर्ट में अवैध कब्जेदार सईदुला का कब्जा अवैध माना गया और उनके नाम की बेदखली का आदेश दिया गया. इसके बाद अपर जिलाधिकारी कोर्ट में इसकी अपील होती है, जहां इनकी अपील खारिज हो जाती है, सईदुला और उनके परिवार को अवैध कब्जेदार माना जाता है. इसके बाद चकबंदी कोर्ट में सईदुल्ला परिवार द्वारा वाद दायर किया जाता है, DDC के स्तर पर पुन: सुनवाई का मौका दिया जाता है. 2005 में फिर से यह मामला चकबंदी अधिकारी के पास जाता है, सुनवाई करके इसको ग्राम सभा की जमीन यथावत रखी जाती है. इस आदेश के खिलाफ SOC के यहां अपील की जाती है. अपील खारिज हो जाती है. फिर से इसे सरकारी जमीन मानते हुए राज्य सरकार की जमीन बताया जाता है. इसके बाद तत्कालीन DDC प्रेम सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इस जमीन को निजी खातेदारों का बता दिया जाता है. इस आदेश के खिलाफ नगर पालिका प्रबंधन द्वारा एक अपील हाईकोर्ट में दायर की जाती है. लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से 2013 में EO राजकुमार गुप्ता द्वारा विदड्रा एप्लीकेशन (आवेदन वापस लेना) फाइल की जाती है कि उक्त प्रकरण में नगर पालिका पैरवी करने का इच्छुक नहीं है. मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता है कई स्तरों पर जांच होती है. हाल ही जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया को 1954 से लेकर पूरे प्रकरण की जांच सघनता और इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ."
गड़बड़ी करने वालों पर FIR की तैयारी
अब इस मामले में नियमों के खिलाफ जाकर आवंटन कराने के आरोप में तत्कालीन DDC प्रेम सिंह, EO राजकुमार, संबंधित पालिका कर्मचारियों समेत, सरकारी जमीन के पट्टे अपने नाम कराने वालों के खिलाफ FIR की तैयारी की जा रही है.