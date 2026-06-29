/संभल में 101 करोड़ की 38 बीघा सरकारी जमीन 59 साल बाद मुक्त, मुस्लिम परिवार ने नगर पालिका की मिलीभगत से कर रखा था कब्जा

"सन् 1991 में अपर तहसीलदार कोर्ट में अवैध कब्जेदार सईदुला का कब्जा अवैध माना गया और उनके नाम की बेदखली का आदेश दिया गया. इसके बाद अपर जिलाधिकारी कोर्ट में इसकी अपील होती है, जहां इनकी अपील खारिज हो जाती है, सईदुला और उनके परिवार को अवैध कब्जेदार माना जाता है. इसके बाद चकबंदी कोर्ट में सईदुल्ला परिवार द्वारा वाद दायर किया जाता है, DDC के स्तर पर पुन: सुनवाई का मौका दिया जाता है. 2005 में फिर से यह मामला चकबंदी अधिकारी के पास जाता है, सुनवाई करके इसको ग्राम सभा की जमीन यथावत रखी जाती है. इस आदेश के खिलाफ SOC के यहां अपील की जाती है. अपील खारिज हो जाती है. फिर से इसे सरकारी जमीन मानते हुए राज्य सरकार की जमीन बताया जाता है. इसके बाद तत्कालीन DDC प्रेम सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इस जमीन को निजी खातेदारों का बता दिया जाता है. इस आदेश के खिलाफ नगर पालिका प्रबंधन द्वारा एक अपील हाईकोर्ट में दायर की जाती है. लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से 2013 में EO राजकुमार गुप्ता द्वारा विदड्रा एप्लीकेशन (आवेदन वापस लेना) फाइल की जाती है कि उक्त प्रकरण में नगर पालिका पैरवी करने का इच्छुक नहीं है. मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता है कई स्तरों पर जांच होती है. हाल ही जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया को 1954 से लेकर पूरे प्रकरण की जांच सघनता और इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ."