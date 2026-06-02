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गर्मी से राहत बनी मौत की डुबकी! 5 युवक डूबे, संभल में गंगा और सोनभद्र में सोन नदी में हादसा

Sonbhadra and Sambhal News: गर्मी से राहत के लिए नदी तालाबों में डुबकी जानलेवा बन रही है. मंगलवार को संभल में 3 और सोनभद्र में 2 किशोर डूब गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 02, 2026, 07:09 PM IST
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नदी में नहाते वक्त हादसा
नदी में नहाते वक्त हादसा

Sonbhadra/Sambhal: भीषण गर्मी के इस मौसम में नदियों में स्नान कर राहत पाने की चाहत कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का गम बन गई है. उत्तर प्रदेश के संभल और सोनभद्र जिलों में हुए दो अलग-अलग दर्दनाक हादसों में नदियां काल बन गईं. इन हादसों में जहां दो युवकों की मौत हो गई, वहीं दो सगे चचेरे भाई गहरे पानी में लापता हो गए. स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया.

संभल में कलश विसर्जन के दौरान दो युवक डूबे
पहला हादसा संभल जिले की गुन्नौर तहसील स्थित सांकरा गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर को हुआ. अलीगढ़ के गांव आलमपुर निवासी विनोद कुमार के घर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था. कथा का कलश चढ़ाने के लिए ग्रामीण दोपहर लगभग 2 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर सांकरा गंगा घाट पहुंचे थे.

स्नान के दौरान अलीगढ़ के भरतुआ निवासी 24 वर्षीय श्याम और विजयगढ़ के गौलारा निवासी 25 वर्षीय प्रवीण अपने एक दोस्त के साथ गहरे पानी में चले गए. तेज बहाव के कारण पहले श्याम डूबा और उसे बचाने में बाकी दोनों भी डूबने लगे. घाट पर शोर मचने के बाद स्थानीय गोताखोरों ने तत्काल एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि श्याम और प्रवीण गहरे पानी में समा गए. करीब एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने दोनों के शवों को बाहर निकाला. थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि परिजनों के अनुरोध पर पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के पंचनामा भरकर शव उन्हें सौंप दिए हैं.

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सोनभद्र की सोन नदी में दो चचेरे भाई डूबे
दूसरा हादसा सोनभद्र जिले से सामने आया है,यहां कोन थाना क्षेत्र के हरां गांव निवासी दो किशोर, 14 वर्षीय पवन कुमार और 13 वर्षीय कृष्णा निषाद, सोन नदी में नहाने गए थे. दोनों आपस में चचेरे भाई थे.

नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक गहराई और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासन की टीमें गोताखोरों के साथ राहत और खोज अभियान में जुटी हुई हैं. इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और गहरी चिंता की लहर है.

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