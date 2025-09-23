बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क मची चीख पुकार, संभल में स्कूल से लौट रही टीचर पर एसिड अटैक, जल्द होने थी शादी

Sambhal : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां थाना नखासा क्षेत्र में स्कूटी सवार युवक ने एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया. घटना दोपहर करीब 2 बजे सिंहपुरसानी–कुंडे मार्ग पर हुई.

स्कूटी सवार ने किया एसिड अटैक

पीड़िता भावना, बीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं और स्कूल से घर लौट रही थीं. इसी दौरान हेलमेट पहने युवक ने स्कूटी से पास आकर उन पर तेजाब फेंका और फरार हो गया. अचानक हुए इस हमले से भावना का चेहरा और पेट गंभीर रूप से झुलस गया।. डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें लगभग 25–30 प्रतिशत बर्न इंजरी हुई है.

एक बुजुर्ग ने पीड़िता की मदद

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े और शोर मचाया. उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भावना को उनके घर पहुंचाया, जहां से परिजन उन्हें तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है और स्थिति बिगड़ने पर उन्हें रेफर करने की संभावना जताई है.

दो महीने में होने वाली थी शादी

भावना की शादी दो महीने बाद थाना नखासा क्षेत्र के गांव मथना में तय थी. पिता का निधन पहले ही हो चुका है और घर पर मां कविता देवी व दो छोटी बहनें—कामिनी और शिवानी हैं. परिवार इस घटना से सदमे में है. चाचा वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें नहीं पता आरोपी कौन है, लेकिन संदेह है कि इसमें एक से अधिक युवक शामिल हो सकते हैं.

घटना पर पुलिस का बयान

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि पीड़िता पर कोई रासायनिक पदार्थ फेंका गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. शुरुआती जांच में मामला किसी परिचित का लग रहा है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह घटना न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन गई है. शादी की तैयारियों के बीच शिक्षिका पर हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है.

