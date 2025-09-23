बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क मची चीख पुकार, संभल में स्कूल से लौट रही टीचर पर एसिड अटैक, जल्द होने थी शादी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2934114
Zee UP-UttarakhandSambhal

बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क मची चीख पुकार, संभल में स्कूल से लौट रही टीचर पर एसिड अटैक, जल्द होने थी शादी

Sambhal Acid Attack: संभल में स्कूल से लौट रही एक टीचर पर एसिड अटैक हो गया. गंभीर से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 23, 2025, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क मची चीख पुकार, संभल में स्कूल से लौट रही टीचर पर एसिड अटैक, जल्द होने थी शादी

Sambhal : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां थाना नखासा क्षेत्र में स्कूटी सवार युवक ने एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया. घटना दोपहर करीब 2 बजे सिंहपुरसानी–कुंडे मार्ग पर हुई.

स्कूटी सवार ने किया एसिड अटैक
पीड़िता भावना, बीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं और स्कूल से घर लौट रही थीं. इसी दौरान हेलमेट पहने युवक ने स्कूटी से पास आकर उन पर तेजाब फेंका और फरार हो गया. अचानक हुए इस हमले से भावना का चेहरा और पेट गंभीर रूप से झुलस गया।. डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें लगभग 25–30 प्रतिशत बर्न इंजरी हुई है.

एक बुजुर्ग ने पीड़िता की मदद
घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े और शोर मचाया. उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भावना को उनके घर पहुंचाया, जहां से परिजन उन्हें तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है और स्थिति बिगड़ने पर उन्हें रेफर करने की संभावना जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दो महीने में होने वाली थी शादी
भावना की शादी दो महीने बाद थाना नखासा क्षेत्र के गांव मथना में तय थी. पिता का निधन पहले ही हो चुका है और घर पर मां कविता देवी व दो छोटी बहनें—कामिनी और शिवानी हैं. परिवार इस घटना से सदमे में है. चाचा वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें नहीं पता आरोपी कौन है, लेकिन संदेह है कि इसमें एक से अधिक युवक शामिल हो सकते हैं.

घटना पर पुलिस का बयान
एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि पीड़िता पर कोई रासायनिक पदार्थ फेंका गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. शुरुआती जांच में मामला किसी परिचित का लग रहा है. आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह घटना न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन गई है. शादी की तैयारियों के बीच शिक्षिका पर हुआ यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है.

खबर लिखी जा रही है... 

ये भी पढ़ें: अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी ने 'संभल फाइल्स' पर शुरू किया काम

ये भी पढ़ें: संभल में बड़ा हादसा, मची चीख-पुकार... मकान की छत गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, 2 की हालत की गंभीर

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Sambhal latest newsUP Crime news

Trending news

Sambhal latest news
बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क चीख पुकार, संभल में स्कूल टीचर पर एसिड अटैक
Baraut
दिल्ली से बड़ौत तक सीधी एसी बस सेवा शुरू, जानें किराया, रूट, और स्टॉपेज
azam khan
रामपुर से जेल तक...योगी के तेजतर्रार IAS आंजनेय कुमार सिंह ने ऐसे कसा आजम पर शिकंजा
Azamgarh latest News
हिंदू परिवार ने लाखों की जमीन कब्रिस्तान को दान की, हिंदू-मुस्लिम एकता की बना मिसाल
Jhansi News
हमें लड़का पसंद है...शादी की बात करने के लिए बुलाया, प्रेमी पर टूटा 40 लोगों का कहर
mirzapur news
समाज में जहर घोल रही...मीरजापुर में गायिका सरोज सरगम के गानों से बिगड़ रहा माहौल
kanpur latest news
माफिया अखिलेश दुबे पर बुलडोजर एक्शन, 500 करोड़ की जमीन पर चला पीला पंजा
kanpur Dehat
दरभंगा एक्सप्रेस में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, गर्भवती ने मृत बच्‍चे को दिया जन्‍म
Shravasti News
8वीं की छात्रा बनी एक दिन की BSA, बचपन का सपना हुआ पूरा, बगल में खड़े रहे अधिकारी
aligarh news
अलीगढ़ में हनीट्रैप का खेल! डॉक्टर को जाल में फंसाकर वसूली, तीन महिलाएं गिरफ्तार
;