संभल में अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई, गिरफ्तार कारोबारी रईस का वीडियो वायरल—सीएम योगी पर साधा निशाना

संभल न्यूज/ सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र स्थित रुकनुद्दीन सराय में अवैध फैक्ट्री के संचालन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सींग से बटन बनाने वाली एक फैक्ट्री को बिना वैध अनुमति के रिहायशी इलाके में संचालित किए जाने के आरोप में पुलिस ने ‘रईस इंटरप्राइजेज’ के संचालक रईस उर्फ “भाईजान” को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे घटनाक्रम को और गरमा दिया है.

जानिए पूरी बात ?

बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनुमति के बिना चलाई जा रही थी. स्थानीय प्रशासन को शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा और संचालक को हिरासत में ले लिया. अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह की फैक्ट्री का संचालन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

इसी बीच गिरफ्तारी के बाद आरोपी रईस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नाराजगी जाहिर करता नजर आ रहा है. वीडियो में रईस कहता है कि “अगर हमें इस तरह उठाकर बंद कर दिया जाएगा, तो देश कैसे चलेगा.” उसने यह भी मांग की कि सरकार को कारोबारियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए.

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छोटे कारोबारियों पर सख्ती

रईस के इस बयान ने मामले को राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना दिया है. जहां एक ओर प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के तहत सही ठहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे छोटे कारोबारियों पर सख्ती के रूप में देख रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फैक्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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