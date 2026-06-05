संभल: खंडेश्वर शिव मंदिर के निकट बनी अवैध मजार पर बुलडोजर की तैयारी

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. गुन्नौर तहसील क्षेत्र के बबराला थाना अंतर्गत आने वाले बाघउ गांव में स्थित ऐतिहासिक खंडेश्वर शिव मंदिर के निकट बनी एक अवैध मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जायेगा. इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

स्थानीय ग्रामीणों और मंदिर समिति द्वारा की गई शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने इस मजार को अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने का निर्णय लिया. कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे. भारी पुलिस फोर्स, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर और जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची. जैसे ही बुलडोजर ने मजार को गिराना शुरू किया, पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, बाघउ गांव स्थित खंडेश्वर शिव मंदिर एक प्राचीन और आस्था का केंद्र है. आरोप था कि मंदिर परिसर से सटी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण कर लिया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष था. मंदिर प्रबंधकों और ग्रामीणों का कहना था कि यह निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण भी है. बार-बार आपत्ति जताने और प्रशासन को सूचित करने के बाद, उप-जिलाधिकारी और पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए.

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प्रशासन का सख्त संदेश

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि या धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. फिलहाल, मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और प्रशासन ने उक्त स्थान को खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिया है. इस कार्रवाई के बाद से आसपास के इलाकों में अवैध कब्जों को लेकर प्रशासनिक सख्ती की चर्चा तेज हो गई है। पुलिस फिलहाल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और गाँव में सुरक्षा का घेरा अभी भी कायम है.

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