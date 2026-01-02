संभल दंगे के 'मास्टर माइंड’ का मकान होगा कुर्क! नए साल में आरोपी शारिक साटा पर बड़ा शिकंजा

Sambhal Violence/सुनील सिंह: संभल में एसपी कृष्ण विश्नोई ने संभल दंगों के मास्टरमाइंड और विदेश में छिपे कुख्यात ऑटो लिफ्टर शारिक साटा के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. सूत्रों के अनुसार, नए साल में एसपी कृष्ण विश्नोई शारिक साटा को मकान कुर्की का 'गिफ्ट' दे सकते हैं.

नोटिस चस्पा गया और साथ ही दी गई चेतावनी

दरअसल, संभल पुलिस पहले ही शारिक साटा की करीब सवा दो करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है और अब उसके मकान को कुर्क करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. SIT ने 25 दिसंबर 2025 को नखासा थाना क्षेत्र में स्थित शारिक साटा के मकान पर BNS की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा किया था. नोटिस में शारिक साटा को 30 दिनों के भीतर कोर्ट या पुलिस के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था, साथ ही यह चेतावनी भी दी गई थी कि तय समयसीमा में पेश न होने पर मकान कुर्क कर लिया जाएगा.

मकान कर्क करने की तैयारी

पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर स्थानीय लोगों को मकान पर चस्पा किए गए नोटिस की जानकारी भी दी थी. हालांकि, नोटिस जारी होने के करीब 70 दिन बाद भी शारिक साटा न तो कोर्ट में पेश हुआ और न ही पुलिस के सामने हाजिर हुआ. सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस जल्द ही कोर्ट से कुर्की का आदेश हासिल कर शारिक साटा के मकान को कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है.

संभल दंगों के मास्टरमाइंड शारिक साटा के खिलाफ संभल दंगों से जुड़े मामलों सहित 60 से अधिक संगीन मामलों में FIR दर्ज है. विदेश में फरार शारिक साटा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के साथ-साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है.

कब हुआ था हादसा?

गौरतलब है कि यह हिंसा संभल की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर कराए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान भड़की थी. यह सर्वेक्षण इस दावे की जांच के लिए किया जा रहा था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर किया गया है. 24 नवंबर 2024 को हुई इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 20 सुरक्षाकर्मियों सहित कई अन्य लोग घायल हुए थे.

