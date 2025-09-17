Sambhal News:संभल में प्रशासन का गरजा बुलडोजर, अरमान होटल ढहा , मालिक ने लगाए ये आरोप
Sambhal News:संभल में प्रशासन का गरजा बुलडोजर, अरमान होटल ढहा , मालिक ने लगाए ये आरोप

Sambhal News:संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने हयातनगर क्षेत्र स्थित अरमान होटल पर बुलडोजर चलाया. विरोध में होटल मालिक सईंउद्दीन ने कार्रवाई को गलत बताया, पलायन की धमकी दी और कोर्ट जाने की बात कही. प्रशासन ने अभियान जारी रखने की चेतावनी दी.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:57 AM IST
Sambhal News:संभल में प्रशासन का गरजा बुलडोजर, अरमान होटल ढहा , मालिक ने लगाए ये आरोप

Sambhal News/Sunil Kumar: संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. इसी कड़ी में सोमवार को हयातनगर थाना क्षेत्र के पैठ इतवार मोहल्ले स्थित अरमान होटल पर बुलडोजर चला. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि होटल का निर्माण बिना विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत कराए किया गया था, जिसके चलते यह कार्रवाई अनिवार्य थी

अरमान होटल पर कार्रवाई से बढ़ा तनाव
अरमान होटल पर जैसे ही प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. होटल मालिक सईंउद्दीन समेत स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया. मौके पर प्रशासनिक टीम और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई. भीड़ बढ़ने से हालात तनावपूर्ण हो गए, हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी से स्थिति काबू में रही.

मालिक का आरोप और पलायन की धमकी
होटल मालिक सईंउद्दीन ने प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि होटल की जमीन दादालाही है और इसका स्वामित्व स्पष्ट है. उन्होंने दावा किया कि बिना उचित नोटिस और जांच के ही होटल पर बुलडोजर चलाया गया. सईंउद्दीन ने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह उत्पीड़न जारी रहा तो वह अपने परिवार के साथ संभल छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे.

कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी
प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होटल मालिक ने साफ कहा कि वह इस मुद्दे पर कोर्ट का सहारा लेंगे. उनका कहना है कि होटल का निर्माण नियमों के दायरे में किया गया है और जमीन को लेकर उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं. उन्होंने प्रशासन पर एकतरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

प्रशासन का रुख सख्त
वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन किए बिना बनाए गए किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा. उनका कहना है कि अरमान होटल का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था, इसलिए यह कार्रवाई नियमानुसार है. अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में बनेगा एक और भव्य कॉरिडोर, गोमतीनगर रेल टर्मिनल बनाने पर भी विचार, ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा
 

