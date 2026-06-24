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संभल के 'सपूत' ने किया जिले का नाम रोशन, इसरो में वैज्ञानिक के पद पर पहली बार चंदौसी से चयन

Sambhal Good News: संभल के चंदौसी से पहली बार किसी युवा ने इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन कर दिया है. चंदौसी के अक्षय सिंह का इसरों में वायुमंडलीय विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए चयन हुआ है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 24, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:54 PM IST
संभल के 'सपूत' ने किया जिले का नाम रोशन, इसरो में वैज्ञानिक के पद पर पहली बार चंदौसी से चयन
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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