सुनील सिंह/संभल: संभल जिले के चंदौसी के होनहार युवा अक्षय सिंह ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयनित होकर जनपद का नाम रोशन किया है. इसरो में वैज्ञानिक पद के लिए चयनित वैज्ञानिकों की मेरिट लिस्ट में अक्षय सिंह का पहला है स्थान है. इसरो में वैज्ञानिक के लिए चयनित होने वाले अक्षय चंदौसी के पहले युवा है.