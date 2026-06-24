राज्य चुनें
सुनील सिंह/संभल: संभल जिले के चंदौसी के होनहार युवा अक्षय सिंह ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयनित होकर जनपद का नाम रोशन किया है. इसरो में वैज्ञानिक पद के लिए चयनित वैज्ञानिकों की मेरिट लिस्ट में अक्षय सिंह का पहला है स्थान है. इसरो में वैज्ञानिक के लिए चयनित होने वाले अक्षय चंदौसी के पहले युवा है.
इसरो में वैज्ञानिक बने अक्षय वायुमंडलीय विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह पर आधारित सुदूर संवेदन और सेंसर विकास के क्षेत्र में कार्य करेंगे. वैज्ञानिक पद पर चयनित होने के बाद अक्षय सिंह ने अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में ज्वाइन कर लिया है .
इसरो में वैज्ञानिक बने अक्षय सिंह ने चंदोसी से इंटरमीडियट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन , मुंबई के टाटा ऑफ फंडामेडल रिसर्च सेंटर से पोस्ट ग्रेजुएशन और परमाणु एवं आण्विक भौतिक में PHD की है.
चंदौसी के बड़ा महादेव मोहल्ले के रहने वाले अक्षय सिंह के पिता पवन सिंह एक शुगर मिल में तकनीकी विभाग में काम करते है. अक्षय के वैज्ञानिक बनने से परिवार में खुशी का माहौल है.
इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयन के लिए क्या प्रक्रिया है
इसरो (ISRO) में वैज्ञानिक/इंजीनियर (SC) के रूप में चयन मुख्य रूप से दो चरणों की प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) के माध्यम से होता है.
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (BE/B.Tech) या समकक्ष डिग्री में न्यूनतम 65% अंक या 6.84 का CGPA होना आवश्यक है
चयन प्रक्रिया के चरण
1. लिखित परीक्षा: केंद्रीयकृत भर्ती बोर्ड (ICRB) द्वारा देश के प्रमुख शहरों में एक वस्तुनिष्ठ (Objective) लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है
2. साक्षात्कार (Interview): लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है
3. अंतिम चयन: अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाती है
GATE स्कोर के माध्यम से भर्ती: कुछ विशेष क्षेत्रों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर विज्ञान) में इसरो इंजीनियरिंग स्नातकों के वैध GATE स्कोर के आधार पर सीधे साक्षात्कार (Direct Interview) का अवसर भी प्रदान करता है.
इसरो में आवेदन, पात्रता मानदंड और आगामी भर्तियों की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसरो करियर पोर्टल देख सकते हैं. विस्तृत अधिसूचना और परीक्षा पैटर्न के लिए आप इसरो परीक्षा गाइड से भी जानकारी ले सकते हैं.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.