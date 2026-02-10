ASP अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: FIR के आदेश पर रोक, संभल हिंसा के दौरान युवक को गोली लगने का मामला

Prayagraj: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में बड़ी राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा, जबकि मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी.

यह आदेश एएसपी अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर दिया गया है, जिसमें संभल सीजेएम कोर्ट के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई थी.

क्या है पूरा मामला

संभल निवासी यामीन ने आरोप लगाया है कि 24 नवंबर 2024 को उनका बेटा आलम ठेला लेकर घर लौट रहा था. इसी दौरान जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था. आरोप है कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर फायरिंग की. आलम ने मौके से भागने की कोशिश की तो पुलिस की फायरिंग में आलम को गोली लग गई.

इस मामले में संभल सीजेएम कोर्ट ने यामीन की याचिका स्वीकार करते हुए अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट में सरकार की दलील

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि सीजेएम कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 175 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया. किसी लोकसेवक के खिलाफ जांच आदेश से पहले वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट लेना जरूरी है. घटना की परिस्थितियों और लोकसेवक के पक्ष पर विचार करना जरूरी होता है.

उन्होंने यह भी कहा कि आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की जांच में स्पष्ट हुआ है कि घायल युवक के शरीर से मिली गोली पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बोर की नहीं है, जिससे पुलिस पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया निराधार प्रतीत होते हैं.

अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ कर रही है. तीन सप्ताह बाद हाईकोर्ट अब मामले में अगली सुनवाई करेगा. तब तक हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है.

