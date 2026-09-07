संभल की बाबा वहाउद्दीन शाह मस्जिद पर अवैध कब्जे का आरोप, जांच करने पहुंचेगी ASI की टीम

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संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर धार्मिक स्थल से जुड़ा भूमि विवाद गहरा गया है. मामला चौधरी सराय पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित बाबा वहाउद्दीन शाह मस्जिद का है. इस मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित भूमि पर अवैध रूप से बने होने का गंभीर आरोप लगा है. शिकायत मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग हरकत में आ गए हैं. इस पूरे मामले ने जिले में प्रशासनिक और सामाजिक हलचल तेज कर दी है.
एएसआई की टीम करेगी मौके पर जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा करने का निर्णय लिया है. एएसआई की यह विशेष टीम चौधरी सराय पहुंचकर विवादित स्थल का वैज्ञानिक और भूगर्भीय निरीक्षण करेगी. टीम इस बात की बारीकी से जांच करेगी कि मस्जिद का निर्माण वास्तव में एएसआई द्वारा संरक्षित किसी ऐतिहासिक या पुरातात्विक भूमि पर हुआ है या नहीं. एएसआई की इस जांच रिपोर्ट पर ही आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई टिकी होगी.
श्री कल्कि सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत
इस पूरे विवाद की शुरुआत श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी एडवोकेट द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई है. उन्होंने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत करते हुए दावा किया कि बाबा वहाउद्दीन शाह मस्जिद का निर्माण एएसआई की संरक्षित भूमि पर गैरकानूनी तरीके से किया गया है. उन्होंने प्रशासन से इस पर तुरंत संज्ञान लेने, एएसआई की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और निर्माण की वैधता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी.
जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश
शिकायत को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने पूरे मामले की प्राथमिक जांच का जिम्मा एसडीएम विकास चंद्र को सौंपा। जिलाधिकारी के निर्देश मिलते ही तहसील और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. एसडीएम विकास चंद्र ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एएसआई की टीम को सूचित कर दिया गया है और टीम मौके पर पहुंचकर जमीन के नक्शों, दस्तावेजों और जमीनी हकीकत का मिलान करेगी.
प्रशासनिक सतर्कता और आगे की स्थिति
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चौधरी सराय और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है. स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अफवाह या शांति-व्यवस्था में खलल न पड़े. एएसआई टीम की जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी, उसी के आधार पर जिला प्रशासन अपनी अगली कानूनी प्रक्रिया तय करेगा. फिलहाल, इस जांच पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं.
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