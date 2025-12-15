Advertisement
2008 बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम के पिता की संपत्ति पर वारिस कौन? खड़ा हुआ विवाद, डीएम ने दिए जांच के आदेश

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में 2008 में हुए नरसंहार की दोषी शबनम के पिता की संपत्ति का विवाद फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है. दोनों पक्ष थाना समाधान दिवस पर पहुंचे. जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:15 PM IST
अमरोहा/विनीत अग्रवाल: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र में 2008 के कुख्यात बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम के पिता की पैतृक संपत्ति को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस नरसंहार में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी. इन दोनों को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है. और राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका भी खारिज कर दी है. यह विवाद शबनम के पिता मास्टर शौकत अली की पुश्तैनी हवेली से सटी 2 बीघा जमीन से जुड़ा है.

चाचा सत्तार ने जताया संपत्ति पर हक, दूसरे पक्ष ने भी ठोका दावा
शबनम के जेल जाने के बाद उसके चाचा सत्तार परिवार के साथ हवेली में रह रहे हैं. चाचा सत्तार का दावा है कि परिवार के सभी सदस्यों की हत्या हो जाने और शबनम के जेल में होने के कारण वह इस संपत्ति के इकलौते वारिस हैं. दूसरी ओर नगर निवासी महिला रूबी कौसर का कहना है कि उन्होंने यह 2 बीघा जमीन मृतक शौकत अली के तहेरे भाई वजीर अहमद से खरीदी है और सभी कागजात उनके पक्ष में हैं. विवाद का मुख्य केंद्र वह 2 बीघा जमीन है.

क्यो बोले सत्तार खान?
शबनम के चाचा सत्तार का कहना है कि जिस जमीन को बेचा गया है, उस पर उनके भाई शौकत अली समेत मारे गए पूरे परिवार की सात कब्रें मौजूद हैं और यह जमीन उनकी है. जमीन खरीदने वाली रूबी कौसर ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि खरीदी गई जमीन पर कोई कब्र नहीं है और कुछ लोग जानबूझकर इस मामले में अडंगा डाल रहे हैं. शनिवार को दोनों पक्ष थाना समाधान दिवस में पहुंचे. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सामने अपने-अपने पक्ष रखें.

डीएम ने दिए मामले में जांच के निर्देश
इस पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लेखपाल से विवादित जमीन का नक्शा भी दिखवाया. जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने हलका लेखपाल को जल्द से जल्द पूरे मामले की गहनता से जांच करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. लेखपाल ने बताया कि वह जांच कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे. यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और जिलाधिकारी के जांच के आदेश के बाद यह स्पष्ट होगा कि पुश्तैनी संपत्ति का वास्तविक कानूनी वारिस कौन है और क्या विवादित जमीन पर वास्तव में कब्रें मौजूद हैं.

 

