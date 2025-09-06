Amroha News: अमरोहा में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिना अनुमति लगे होर्डिंग और अवैध निर्माण ध्वस्त, शहर में मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2911218
Zee UP-UttarakhandSambhal

Amroha News: अमरोहा में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिना अनुमति लगे होर्डिंग और अवैध निर्माण ध्वस्त, शहर में मचा हड़कंप

Amroha News: अमरोहा में बीते दिनों नगर पालिका अतिक्रमण के खिलाफ हटाओ अभियान चला रहा है.  जिसके तहत  अवैध ढांचे और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया. ताकि शहर  को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुंदर शहर के रूप में विकसित किया जा सक

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha News: अमरोहा में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिना अनुमति लगे होर्डिंग और अवैध निर्माण ध्वस्त, शहर में मचा हड़कंप

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर पालिका परिषद द्वारा शनिवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में नगर पालिका क्षेत्र के भीतर बने अवैध ढांचे और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया.  नगर पालिका की इस कार्यवाही से शहरभर में हड़कंप मच गया.

नगर पालिका परिषद क्या कहना 
नगर पालिका परिषद के अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि लंबे समय से शहर में कई लोगों ने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से कब्जे जमा रखे थे. साथ ही बिना अनुमति के विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए थे. नगर पालिका की बार-बार चेतावनी और नोटिस के बावजूद इन्हें नहीं हटाया गया था. इसके बाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी.

अवैध निर्माण और होर्डिंग्स को हटाया 
उन्होंने बताया कि नगर पालिका की टीम ने विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर ऐसे सभी अवैध निर्माण और होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की अराजक स्थिति न बनने पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुमति के बिना होर्डिंग्स लगाने पर कार्रवाई 
डॉ. बृजेश कुमार ने साफ चेतावनी दी कि भविष्य में नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी ने अवैध कब्जा या बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अवैध निर्माण करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि नगर पालिका के नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत निर्माण से बचें

लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया 
इस अभियान से शहर के लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली. जहां कई लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया और कहा कि इससे शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था सुधरेगी, वहीं कुछ लोगों ने अचानक की गई कार्रवाई से असुविधा होने की बात कही.

नगर पालिका परिषद का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य है कि अमरोहा को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुंदर शहर के रूप में विकसित किया जा सके.

TAGS

Amroha News

Trending news

mayawati
कौन हैं आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ? 8 महीने बाद बसपा में हुई वापसी
hamirpur news
गुजरात में पनपा प्यार, हमीरपुर में मिला अंजाम, मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी
prayagraj news
प्रयागराज में गंगा नहाने गए तीन दोस्‍त डूबे, तेज बहाव में बहे, दो की मौत
prayagraj news
सेफ्टी टैंक की सफाई में बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से दो की मौत
Jaggery city in UP
यूपी का कौन सा जिला है गुड की खान, हर घर में कोल्हू,कहां है एशिया की सबसे बड़ी मंडी?
Sambhal news
कौन हैं सपा विधायक इकबाल महमूद? संभल में साढ़े तीन बीघे अवैध कब्‍जे पर चला बुलडोजर
Sonbhadra News
टूटी-फूटी सड़क से परेशान सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, मुख्यालय पर जमकर विरोध
Agra News
कानून को हाथ में नहीं ले सकते..धीरेंद्र ने कार्यक्रम रद्द होने पर कही बड़ी बात
Mainpuri News
तुमने कचरा क्यों फेंका...कहासुनी बनी खूनी संघर्ष, गोलियों की गूंज से कांप उठा गांव!
Lucknow news
सपा की 36 गाड़‍ियों का 8 लाख का चालान....मोटे जुर्माने पर भड़के अखिलेश यादव
;