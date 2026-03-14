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संभल CO बोले- ‘ईरान के लिए रोना है तो वहीं जाओ’, ओवैसी ने कहा- देश किसी के बाप का नहीं

Asaduddin Owaisi News: संभल में तैनात सीओ कुलदीप कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे न सिर्फ ईरान के लिए छाती पीटने वालों को चेताया, बल्कि रीलबाजों को भी अल्टीमेटम देते नजर आए. वीडियो वायरल होते ही एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे हैं. उन्होंने क्या कहा पढ़िए...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:07 PM IST
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Asaduddin Owaisi
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Asaduddin Owaisi News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात सीओ कुलदीप कुमार पर AIMIM के सदर और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं. उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देश संविधान से चलता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो हमें कहीं जाने के लिए बोले. ओवैसी ने कहा कि मैंने भी संभल सीओ के वीडियो को देखा है. इसमें वह पीस कमेटी की बैठक में मुसलमानों को थाने में बुलाते हैं और उनको ईरान का नाम लेकर धमकाते हैं. क्या ये देश उनके (सीओ) बाप का है? देश संविधान से चलेगा या किसी की जुबान से?

नेतन्याहू की जुबान बोल रहे-ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकी से एक के बाद एक वाकियात गिनाए और सवाल किया कि क्या इस मुल्क में मुसलमान होना अब जुर्म बन गया है? उन्होंने कहा कि संभल के सीओ बेंजामिन नेतन्याहू की जुबान बोल रहे हैं. क्या गारंटी है कि कल को इजरायल के समर्थन में रैली निकलेगी तो वो उसे रोक देंगे. उल्टे जय-जय के नारे लगाएंगे. देश में बोलने की आजादी है, कानून भी है, फिर किसी के हक छीने जा रहे हैं. 

AIMIM प्रमुख ने पूछे ये सवाल
ओवैसी ने ईरान युद्ध और पीएम को लेकर कहा कि भारत इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है? देश के पीएम को ईरान पर हुए हमले की निंदा करनी चाहिए थी. पीएम को दोहा, दुबई, बहरीन और कुवैत में हुई घटनाओं की निंदा करनी चाहिए थी. आप जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ क्यों बैठ गए? क्या यही हमारी विदेश नीति है? हमने अस्सी सालों से तटस्थ रुख बनाए रखा है. भारत हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है. किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. 

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सीओ का वीडियो हुआ था वायरल
आपको बता दें, सीओ कुलदीप ने कहा था कि कुछ लोग ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं कि ईरान को मार डाला, अगर इतना कुछ है तो चले जाओ ईरान. अगर उस झगड़े का हमारे देश में कानून व्यवस्था पर असर होगा तो हम बढ़िया वाला इलाज करेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि जो रील बनाने के चक्कर में होगा उसकी हम रेल बना देंगे. हम सब त्योहार मनाने में आपके साथ हैं, लेकिन कोई एक आदमी सभी व्यवस्थाओं को आकर पलीता लगा दे ये हमें बर्दाश्त नहीं है. अब इस पर बवाल शुरू हो गया है.

यह भी पढ़िए: Sambhal News: 'ईरान के लिए छाती पीटने वालों का...', संभल सीओ का नमाजियों को चेतावनी, रीलबाजों को भी अल्टीमेटम

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