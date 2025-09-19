विदाई पर भी दिखा अनुज चौधरी का सिंघम स्‍टाइल! घोड़ा बग्‍गी पर चढ़ने से किया मना, इस गाड़ी से हुए रवाना
विदाई पर भी दिखा अनुज चौधरी का सिंघम स्‍टाइल! घोड़ा बग्‍गी पर चढ़ने से किया मना, इस गाड़ी से हुए रवाना

Sambhal News: संभल के चंदोसी में तैनात रहे CO अनुज चौधरी संभल में तैनाती के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे. चंदौसी में तैनाती के दौरान शासन ने उनका ASP पद पर प्रमोशन भी कर दिया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:47 PM IST
सुनील सिंह/संभल: यूपी पुलिस का 'सिंघम' शुक्रवार को संभल से विदा हो गया. संभल हिंसा मामले में सुर्खियों में आए चर्चित एएसपी अनुज चौधरी का ग्रैंड फेयरवेल रखा गया. ढोल नगाड़ों के साथ पुष्‍प वर्षा कर ASP अनुज चौधरी को संभल से विदा किया गया. बता दें कि बीते दिनों ही ASP अनुज चौधरी का संभल से फ‍िरोजाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था. 

संभल में भव्‍य विदाई समारोह का आयोजन 
दरअसल, संभल के चंदोसी में तैनात रहे CO अनुज चौधरी संभल में तैनाती के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे. चंदौसी में तैनाती के दौरान शासन ने उनका ASP पद पर प्रमोशन भी कर दिया था. दो दिन पहले ही ASP अनुज चौधरी को संभल से फिरोजाबाद जिले में ASP ग्रामीण के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया. फिरोजाबाद ट्रांसफर होने के बाद शुक्रवार को पुलिस प्रशासन की और से बहजोई पुलिस लाइन में और चंदौसी में सीओ दफ्तर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया. 

फूल मालाएं पहनाकर दी बधाई 
बहजोई पुलिस लाइन में जिले के एसपी कृष्ण विश्नोई और अन्य पुलिस अधिकारियों ने ASP अनुज चौधरी को फूल माला पहनाकर बधाई दी. परंपरा के अनुसार ASP अनुज चौधरी को पुलिस कार में बैठाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार में धक्का लगाकर ASP अनुज चौधरी को विदाई दी. ASP अनुज चौधरी को विदाई देने के लिए जिले के तमाम युवा और शहर के गणमान्य लोगों के साथ राजनीतिक लोग भी पहुंचे. क्षेम नाथ तीर्थ स्थल के महंत बाल योगी भी शामिल हुए. 

घोड़ा बग्‍गी में नहीं बैठे अनुज चौधरी
अनुज चौधरी के विदाई समारोह के दौरान एक खूबसूरत नजारा भी दिखा. विदाई के लिए लोगों ने घोड़ा बग्‍गी मंगाई गई थी. इस दौरान लोगों ने अनुज चौधरी से घोड़ा बग्‍गी पर बैठने का आग्रह किया. हालांकि, उन्‍होंने मना कर दिया और सरकारी कार से ही फ‍िरोजाबाद के लिए रवाना हो गए. लोगों ने अनुज चौधरी के कार्यकाल की भी तारीफ की. 

