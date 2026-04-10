संभल में जाली नोट खपाने की साजिश का खुलासा, नकली नोटों के साथ शराफत गिरफ्तार; पाकिस्तानी लिंक की आशंका

Sambhal: संभल जिले में जाली करेंसी के एक संदिग्ध मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ा दी है. हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन इलाके में एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शराफत हुसैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से करीब 20 हजार रुपये की नकली करेंसी बरामद हुई है, जिसमें 500 और 200 रुपये के नोट शामिल बताए जा रहे हैं.

पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं तार

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, खासकर पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से हो सकते हैं. हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी गहन जांच कर रही हैं और आरोपी से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है.

हैंडीक्राफ्ट कारोबारी बाप-बेटे भी हिरासत में

वहीं, इसी इलाके में एक अन्य कार्रवाई के तहत एटीएस ने नकली नोटों के कारोबार के शक में एक हैंडीक्राफ्ट कारोबारी और उसके बेटे को भी हिरासत में लिया. गुरुवार देर शाम टीम ने उनके कारखाने और घर पर छापा मारकर तलाशी ली. इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

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ATS के आधिकारिक बयान का इंतजार

छापेमारी के बाद पिता-पुत्र को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाया गया. पहले उन्हें मुरादाबाद ले जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि उन्हें संभल की ही एक पुलिस चौकी पर रखकर पूछताछ की गई. एटीएस की ओर से अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

घटनाक्रम पर पुलिस का बयान

इस पूरे घटनाक्रम पर कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि संभल पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है. उनके अनुसार, संबंधित व्यक्ति किसी अन्य एजेंसी की निगरानी में है और वही उससे पूछताछ कर रही है.

फिलहाल, एजेंसियां इस मामले में जुड़े संभावित नेटवर्क, फंडिंग स्रोत और अन्य कड़ियों की गहराई से जांच कर रही हैं. सुरक्षा के लिहाज से इस मामले को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, जिसके चलते खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया है.

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