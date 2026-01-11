संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार पर चला योगी फोर्स का हंटर ! 10 बीघा जमीन खाली कराई

संभल न्यूज/सुनील सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल में वर्षों से लग रहे अवैध साप्ताहिक बाजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. उबैद द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के करीब 10 बीघा जमीन पर साप्ताहिक बाजार लगवाया जा रहा था, जहां हर सप्ताह 500 से अधिक दुकानदारों से अवैध रूप से वसूली की जा रही थी. प्रशासन को इस अवैध गतिविधि की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

क्या हैं पूरा मामला ?

बताया जा रहा हैं कि इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस फोर्स ने सबसे पहले पूरे इलाके को घेर लिया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो. इसके बाद अवैध रूप से लगाए गए दुकानों और ठेलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई. प्रशासन की सख्ती को देखते हुए कई दुकानदार स्वयं ही अपना सामान समेटकर वहां से हटते नजर आए.

अधिकारीयों का क्या कहना ?

अधिकारियों के अनुसार, यह साप्ताहिक बाजार न तो नगर पालिका से पंजीकृत था और न ही इसके संचालन के लिए किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति ली गई थी. इसके बावजूद कई वर्षों से यहां खुलेआम बाजार लगाया जा रहा था.आरोप है कि बाजार संचालक उबैद द्वारा दुकानदारों से हर सप्ताह शुल्क वसूला जाता था. जबकि इस वसूली का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था. इससे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही थी.

दिल्ली रोड जैसे व्यस्त मार्ग

दिल्ली रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर बाजार लगने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती थी, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की थी. उनका कहना था कि बाजार के चलते दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी बाधित होती थी.

जानें,अधिकारियों ने क्या बताया

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमण और बिना अनुमति चल रहे किसी भी प्रकार के बाजार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और अवैध वसूली के आरोपों की भी जांच की जाएगी. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

