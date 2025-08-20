Badaun News: कुत्ते के काटने ही नहीं.. चाटने से भी जा सकती है जान, बदायूं से सामने आया हैरान करने वाला मामला

Rabies Death From Dog Saliva: बदायूं से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां सहसवान इलाके में अदनान नाम के 2 साल के बच्चे की रेबीज से मौत हो गई है. हैरानी की बात तो यह है कि कुत्ते ने बच्चे को काटा नहीं था, बल्कि उसके पुराने घाव को सिर्फ चाटा था. इस घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है.

क्या है ये पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले कुत्ते ने मोहम्मद अदनान के पैर के घाव को चाटा था. धीरे-धीरे मासूम में पानी से डरने और पीने से मना करने जैसे लक्षण दिखने लगे. जिन्हें हाइड्रोफोबिया कहते हैं. उसकी हालात बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां अगले ही दिन बच्चे ने दम तोड़ दिया.

घटना से मचा हड़कंप

इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, घटना के बाद गांव के करीब दो दर्जन लोगों ने एहतियातन अस्पताल पहुंचे और सभी को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया. जबकि, डॉक्टर्स की टीम ने गांव जाकर हालात का जायजा लिया और लोगों को जागरूक किया. इस घटना पर बदायूं जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. प्रशांत त्यागी ने बताया कि ये घटना कुत्तों के काटने या चाटने को कभी हल्के में नहीं लेने पर जोर देती है.

क्या बोले मेडिकल सुपरिटेंडेंट?

बदायूं जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कुत्ते के काटने और चाटने से रेबीज होने का खतरा होता है. न सिर्फ कुत्ता बल्कि बिल्ली और बंदर के काटने और चाटने पर तुरंत रेबीज का टीका लगवाना चाहिए. इसको बिल्कुल भी अनदेखा या हल्के में नहीं लेना चाहिए.

क्या है रेबीज?

आपको बता दें, रेबीज एक ऐसी बीमारी है, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है. यह बीमारी रैपटो नाम के वायरस की वजह से होती है. ये बीमारी जानवरों के काटने या चाटने से इंसानों में फैलती है, जो जानलेवा हो सकती है.

