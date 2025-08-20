Badaun News: कुत्ते के काटने ही नहीं.. चाटने से भी जा सकती है जान, बदायूं से सामने आया हैरान करने वाला मामला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889255
Zee UP-UttarakhandSambhal

Badaun News: कुत्ते के काटने ही नहीं.. चाटने से भी जा सकती है जान, बदायूं से सामने आया हैरान करने वाला मामला

Rabies Death From Dog Saliva: बदायूं में एक मासूम की रेबीज से मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि कुत्ते ने बच्चे को काटा नहीं था, बल्कि उसके पुराने घाव को चाटा था. ऐसे में जानिए आखिर कैसे मासूम के लिए कुत्ते की लार खतरनाक साबित हुई?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Badaun News
Badaun News

Rabies Death From Dog Saliva: बदायूं से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां सहसवान इलाके में अदनान नाम के 2 साल के बच्चे की रेबीज से मौत हो गई है. हैरानी की बात तो यह है कि कुत्ते ने बच्चे को काटा नहीं था, बल्कि उसके पुराने घाव को सिर्फ चाटा था. इस घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है. 

क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले कुत्ते ने मोहम्मद अदनान के पैर के घाव को चाटा था. धीरे-धीरे मासूम में पानी से डरने और पीने से मना करने जैसे लक्षण दिखने लगे. जिन्हें हाइड्रोफोबिया कहते हैं. उसकी हालात बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां अगले ही दिन बच्चे ने दम तोड़ दिया.

घटना से मचा हड़कंप
इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, घटना के बाद गांव के करीब दो दर्जन लोगों ने एहतियातन अस्पताल पहुंचे और सभी को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया. जबकि, डॉक्टर्स की टीम ने गांव जाकर हालात का जायजा लिया और लोगों को जागरूक किया. इस घटना पर बदायूं जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. प्रशांत त्यागी ने बताया कि ये घटना कुत्तों के काटने या चाटने को कभी हल्के में नहीं लेने पर जोर देती है.

क्या बोले मेडिकल सुपरिटेंडेंट?
बदायूं जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कुत्ते के काटने और चाटने से रेबीज होने का खतरा होता है. न सिर्फ कुत्ता बल्कि बिल्ली और बंदर के काटने और चाटने पर तुरंत रेबीज का टीका लगवाना चाहिए. इसको बिल्कुल भी अनदेखा या हल्के में नहीं लेना चाहिए. 

क्या है रेबीज?
आपको बता दें, रेबीज एक ऐसी बीमारी है, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है. यह बीमारी रैपटो नाम के वायरस की वजह से होती है. ये बीमारी जानवरों के काटने या चाटने से इंसानों में फैलती है, जो जानलेवा हो सकती है.

यह भी पढ़ें:  Ghaziabad News: सोसायटी में आवारा कुत्ते ने फिर मचाया उत्पात, लिफ्ट से फ्लैट में ले जा रहे थे डॉग लवर्स, लॉबी में मेड को नोच डाला

TAGS

Rabies Death From Dog SalivaBadaun newsBadaun Dog Saliva

Trending news

kaushambi news
लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक
Uttarakhand Panchayat Election 2025
उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कैसे लहराया BJP का परचम, जीत लिए 12 में से 11 जिले...
CM Yogi Adityanath
किसानों को न हो परेशानी..खाद कालाबाजारी पर CM योगी सख्त,अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Rabies Death From Dog Saliva
कुत्ते के काटने ही नहीं..चाटने से भी जा सकती है जान,बदायूं में हैरान करने वाला मामला
bulandshahr news
छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद
Shahjahanpur News
UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान
Meerut News
कुख्यात कालू और गोलू गैंग के बीच गैंगवार, घंटेभर चली ताबड़तोड़ फायरिंग
kashi vishwanath mandir
महादेव का दैवीय संदेश आया? विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू की रहस्यमयी मौजूदगी
Ghaziabad News
नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति ने बर्बाद की दुल्हन की जिंदगी
;