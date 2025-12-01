पश्चिमी यूपी में सर्द हवाओं की जोरदार एंट्री ! तापमान फिसलेगा, ठिठुरन बढ़ेगी—तैयारी रख लें पूरी

Aaj Ka Mausam : उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरने से अब रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. अब सूरज ढलते ही ठंड का प्रहार शुरू हो जा रहा है. हालांकि अभी कई भी भीषण ठंड नहीं पड़ना शुरू हुई है. लेकिन ठंड का आगाज हो गया है.ज्यादा असर अभी रात तक ही ठंड तक ही सीमित है. फिलहाल कई जिलों में 7.5℃ के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंच गया है. इससे इन जिलों में रात के समय ठीक-ठाक ठंड पड़ रही है.

बरेली का मौसम और हवा की गुणवत्ता

बरेली में आज यानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. अगर हम हवा की बात करें तो हवा की गति 8.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 17.9 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.9 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.3 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है

संभल का मौसम

संभल में हवा की गति 9.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 17.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.3 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.4 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.1 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वही हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है

मुरादाबाद का मौसम और वायु गुणवत्ता

मुरादाबाद में आज का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का संभावना है वही दिन के दौरान तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 11.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. अगर हम हवा की बात करें तो मुरादाबाद में हवा की गति 10.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.1 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.4 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 16.7 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 17.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

