Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3024763
Zee UP-UttarakhandSambhal

पश्चिमी यूपी में सर्द हवाओं की जोरदार एंट्री ! तापमान फिसलेगा, ठिठुरन बढ़ेगी—तैयारी रख लें पूरी

 Bareilly Weather,muradabad Weather,sambhal Today: उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. सबसे तेजी में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. .ऐसे में आइये जानते है बरेली से लेकर संभल तक के मौसम का हाल....

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo credit gemini
AI Photo credit gemini

 Aaj Ka Mausam : उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरने से अब रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. अब सूरज ढलते ही ठंड का प्रहार शुरू हो जा रहा है. हालांकि अभी कई भी भीषण ठंड नहीं पड़ना शुरू हुई है.  लेकिन ठंड का आगाज हो गया है.ज्यादा असर अभी रात तक ही ठंड तक ही सीमित है. फिलहाल कई जिलों में 7.5℃ के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंच गया है.  इससे इन जिलों में रात के समय ठीक-ठाक ठंड पड़ रही है.

बरेली का मौसम और हवा की गुणवत्ता
बरेली में आज यानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. अगर हम हवा की बात करें तो हवा की गति 8.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है.  मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 17.9 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.9 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.3 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है

संभल का मौसम 
संभल में हवा की गति 9.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 17.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.3 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.4 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.1 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वही हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है

Add Zee News as a Preferred Source

मुरादाबाद का मौसम और वायु गुणवत्ता
मुरादाबाद में आज का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का संभावना है वही  दिन के दौरान तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 11.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. अगर हम हवा की बात करें तो मुरादाबाद में हवा की गति 10.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.1 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.4 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 16.7 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 17.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें : UP में ठंड का 'डेंजर अलर्ट'! बर्फीली हवा-कोहरे की जुगलबंदी से बढ़ेगी गलन, IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट

 

TAGS

up weather today

Trending news

Varanasi News
यूपी में नशे पर सबसे बड़ा प्रहार! 98 मेडिकल संचालक शिकंजे में, वाराणसी बना हॉटस्पॉट
Nainital Ganganath Mandir
उत्तराखंड का 210 साल पुराना 'चमत्कारिक' मंदिर, रुमाल बांधकर मांगी जाती है मन्नत
Unnao News
एक घर में 45 लोग, दिखते हैं बस तीन!..बाकी को कोई नहीं जानता, खबर पढ़कर रह जाएंगे दंग
Muzaffarnagar
'तुम्हारी बहन को हमने मार दिया आकर ले जाओ...', जाकर देखा तो मायके वालों के होश
Barabanki News
'मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश...' मदनी के ‘जिहाद’ बयान पर वसीम राईन का पलटवार
Gorakhpur Weather today
UP में ठंड का 'डेंजर अलर्ट'! बर्फीली हवा-कोहरे की जुगलबंदी से बढ़ेगी गलन
up police encounter
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 2 जिलों में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, चार गिरफ्तार
Beef in Daawat-e-Walima aligarh
दावत-ए-वलीमा में बीफ-कोरमा काउंटर पर जमकर बवाल, कैटरर समेत हिरासत में तीन लोग
up accident
बरेली से लेकर मैनपुरी तक दिखा रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में कहर मचाएगी ठंड, चमोली समेत इन जिलों में बारिश-बर्फबारी बढ़ाएगी कंपकंपी