नवंबर के आख़िरी दिन UP में सर्दी का ‘धमाका’! हवा–कोहरे की जुगलबंदी से बरेली–मुरादाबाद में बढ़ी कपकपी, IMD ने जारी किया नया अलर्ट

Up Weather Today :  उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरने से अब रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. अब सूरज ढलते ही ठंड का प्रहार शुरू हो जा रहा है. हालांकि अभी कई भी भीषण ठंड नहीं पड़ना शुरू हुई है.  लेकिन ठंड का आगाज हो गया है.ज्यादा असर अभी रात तक ही ठंड तक ही सीमित है.ऐसे में आइये जानते है बरेली से लेकर संभल तक के मौसम का हाल....

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:45 AM IST
Up Weather Today : उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. सबसे तेजी में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है.  फिलहाल कई जिलों में 7.5℃ के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंच गया है.  इससे इन जिलों में रात के समय ठीक-ठाक ठंड पड़ रही है.

बरेली का मौसम और वायु की गुणवत्ता
बरेली में आज रविवार को न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.  वही दिन के दौरान तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 12.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.वायु गुणवत्ता की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 50-100 'संतोषजनक', 100-200 'मध्यम', 200-300 'खराब' माना जाता है, जबकि 300 से ऊपर के स्तर को बहुत खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

संभल का मौसम और वायु गुणवत्ता
आज यानी रविवार को संभल में हवा की गति 15.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है.  मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 18 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 17.6 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.9 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है. संभल में दिन के दौरान तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 12.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. 

मुरादाबाद में मौसम गुणवत्ता 
मुरादाबाद में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली  के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 50-100 'संतोषजनक', 100-200 'मध्यम', 200-300 'खराब' माना जाता है, जबकि 300 से ऊपर के स्तर को 'बहुत खराब' या 'गंभीर' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आज रविवार न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.  मुरादाबाद में दिन के दौरान तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 12.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें : यूपी में इंच-इंच जमीन का मिलेगा सटीक आंकड़ा,चकबंदी से पहले तैयार होंगे भूमि के ई-नक्शे!
 

