BCCI के नए चेयरमैन मिथुन मिन्हास का यूपी कनेक्‍शन? शुरुआती दिनों में केके गौतम ने सिखाए थे क्रिकेट के गुर

Sambhal News: BCCI के नये अध्‍यक्ष म‍िथुन म‍िन्‍हास जम्‍मू कश्‍मीर के भलेसा के रहने वाले हैं. जम्‍मू और कश्‍मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई अध्‍यक्ष के लिए उनका नाम भेजा था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:09 PM IST
Mithun Minhas
Mithun Minhas

सुनील सिंह/संभल: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को म‍िथुन म‍िन्‍हास के रूप में नया अध्‍यक्ष म‍िल गया है. बीसीसीआई के नए चेयरमैन मिथुन मिन्हास का उत्‍तर प्रदेश के संभल से गहरा नाता है. संभल के चंदोसी के रहने वाले क्रिकेट कोच केके गौतम नये बीसीसीआई अध्‍यक्ष म‍िथुन म‍िन्‍हास के गुरु रह चुके हैं. केके गौतम जम्‍मू कश्‍मीर में बतौर क्रिकेट कोच तैनात थे.

म‍िथुन म‍िन्‍हास को बीसीसीआई का अध्‍यक्ष बनाया गया
केके गौतम से फोन पर आशीर्वाद लिया
बता दें क्रिकेटर पीयूष चावला भी क्रिकेट कोच केके गौतम के ही शिष्य हैं. क्रिकेट कोचिंग से रिटायरमेंट ले चुके क्रिकेट गुरु केके गौतम मिथुन मिन्हास के BCCI के चेयरमैन बनने से बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि BCCI का चेयरमैन बनाए जाने के बाद मिथुन मिन्हास ने उन्हें फोन कॉल उनका आर्शीवाद लिया. क्रिकेट में सुधार को लेकर बातचीत की. क्रिकेट गुरु केके गौतम ने BCCI चेयरमैन मिथुन मिन्हास की जमकर तारीफ की. दावा किया कि मिथुन मिन्हास के BCCI चेयरमैन बनने से क्रिकेट में बहुत सुधार जल्दी देखने को मिलेगा. 

BCCI के नए चेयरमैन मिथुन मिन्हास का यूपी कनेक्‍शन? केके गौतम ने बताए खास किस्‍से
