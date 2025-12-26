Advertisement
'चरित्रहीन' शब्द बना मौत! बिजनौर में बहू ने की प्रेमी के साथ मिलकर सास को उतारा मौत के घाट

Bijnor News: बिजनौर जिले में एक सप्ताह पहले हुई एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थियों में मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. घटना में चौंकाने वाला सच सामने आया है. वृद्धा की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:39 AM IST
राजवीर चौधरी/बिजनौर: यूपी के बिजनौर जिले में एक सप्ताह पहले हुई एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थियों में मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. घटना में चौंकाने वाला सच सामने आया है. वृद्धा की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. समीमा की हत्या उसी की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वृद्धा की हत्या करना स्वीकार किया है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया.

क्या है पूरा मामला?
रेहड़ थाना क्षेत्र के गाँव हसनपुर में 18 दिसम्बर को हुई 55 वर्षीय महिला शमीमा खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा करते हुए रेहड़ पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. वृद्धा की मौत की मुख्य आरोपी उसके पुत्र शाहनवाज की पत्नी जैनब का अपने नन्दोई से प्रेम प्रसंग चल रहा था. यह बात सास समीमा को अच्छी नहीं लगती थी और समीमा आये दिन अपने बेटे की पत्नी जैनब को चरित्रहीन कहा करती थी. 

मुंह दबाकर की हत्या
इसी बात से नाराज होकर जैनब ने अपने नंदोई मेहर अली पुत्र शामीन निवासी गाँव हसनपुर के साथ पूर्व नियोजित ढंग से मुँह दबाकर हत्या की थी. आरोपी जैनब का कहना हैं कि उसके पति शाहनवाज बाहर काम करते हैं, घरेलू काम के लिए अक्सर उसके नंदोई मेहर अली का आना जाना लगा रहता था. नंदोई मेहर के घर आने के कारण उसकी सास सास शमीम खातून उस पर शक करती थी और उसे ताने देकर चरित्रहीन कहा करती थी.

क्या बोले रेहड़ थाना प्रभारी?
थानाप्रभारी रेहड़ विजेन्द्र सिंह ने बताया कि शमीमा की मौत के संबंध में मृतका के निसार की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व नामजद तहरीर के आधार कार्रवाई करते हुए आरोपी जैनब खातून व मेहर अली को हरर्वाला-भगतावाला मार्ग से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है. कोर्ट ने दोनों हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया है.

बागपत में नफरत फैलाने का वीडियो वायरल
बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर नफरत फैलाने व भावना भड़काने वाला वीडियो वायरल हुआ हैं ।रिहान नाम के युवक ने धार्मिक भावना भड़काने की सोशल मीडिया पर धमकी दी और हिंसा का जिक्र करते हुए खुलेआम चेतावनी की संभल जाओ नबी की शान में गुस्ताखी मत करो वरना दीपू जैसा हाल होगा।वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आरोपी गिरफ्तार
मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे से सामने आया हैं. जहां के रहने वाले रिहान नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में युवक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली भाषा का इस्तेमाल करता नजर आया. रिहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट करते हुए बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या का जिक्र करते हुए उसका वीडियो दिखाया और धमकी दी कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का यही अंजाम होता है और जिंदा जला दिया जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने खेकड़ा कोतवाली में उसके खिलाफ तहरीर दी. जिसके बाद खेकड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

