बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे, परिवारों में मचा कोहराम

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में खो बैराज नदी में नहाने गए 6 दोस्तों में से 3 दोस्त गहरे पानी में चले जाने से डूब गए. तीन लड़कों के डूबने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ नदी किनारे जमा हो गई. सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन डूबे लड़कों को ढूंढने की कोई व्यवस्था न होने से लोग नाराज़ दिखाई दिए. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए कि कोई भी एजेंसी लड़कों की तलाश के लिए मौके पर नहीं पहुंची. फिलहाल, स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है.

कहां का है पूरा मामला?

यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के खो बैराज नदी का है, जहां दर्दनाक हादसे में तीन बच्चे नदी में बह गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ही बस्ती के 6 लड़के नदी में नहाने गए थे. इनमें से 3 लड़के तो घर लौट आए, लेकिन बाकी 3 घर नहीं पहुंचे और उनके कपड़े नदी किनारे पड़े मिले. इस घटना से बच्चों के परिवारों में कोहराम मच गया. नदी किनारे बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.

सूचना पाकर पुलिस बल के साथ सीओ भी मौके पर पहुंच गए. बाद में पुलिस गोताखोरों की मदद से 3 लड़कों की तलाश में जुटी, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है. वहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में रोष फैल गया है.

