बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे, परिवारों में मचा कोहराम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2916844
Zee UP-UttarakhandSambhal

बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे, परिवारों में मचा कोहराम

Bijnor News: बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां पर खो बैराज नदी में नहाने गए 6 दोस्तों में से 3 मासूम नदी की लहरों में समा गए. हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor Kho Barrage river
Bijnor Kho Barrage river

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में खो बैराज नदी में नहाने गए 6 दोस्तों में से 3 दोस्त गहरे पानी में चले जाने से डूब गए. तीन लड़कों के डूबने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ नदी किनारे जमा हो गई. सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन डूबे लड़कों को ढूंढने की कोई व्यवस्था न होने से लोग नाराज़ दिखाई दिए. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए कि कोई भी एजेंसी लड़कों की तलाश के लिए मौके पर नहीं पहुंची. फिलहाल, स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है.

कहां का है पूरा मामला?
यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के खो बैराज नदी का है, जहां दर्दनाक हादसे में तीन बच्चे नदी में बह गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ही बस्ती के 6 लड़के नदी में नहाने गए थे. इनमें से 3 लड़के तो घर लौट आए, लेकिन बाकी 3 घर नहीं पहुंचे और उनके कपड़े नदी किनारे पड़े मिले. इस घटना से बच्चों के परिवारों में कोहराम मच गया. नदी किनारे बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.

सूचना पाकर पुलिस बल के साथ सीओ भी मौके पर पहुंच गए. बाद में पुलिस गोताखोरों की मदद से 3 लड़कों की तलाश में जुटी, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है. वहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में रोष फैल गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं:  नदी में जीजा का पैर फिसला, बचाने कूदा साला; देखते ही देखते दोनों लापता

18 महीनें से वेतन नहीं मिला... पालिका कर्मी ने जिंदगी से कहा अलविदा, सुसाइड नोट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

 

TAGS

bijnor news

Trending news

bijnor news
बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे
bulandshahr latest news
बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब
Maharajganj News
बड़ी साजिश नाकाम, नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे,
Lalitpur news
100 फीट ऊपर चढ़ पानी की टंकी में लगाई छलांग, सिरफिरे युवकों की करतूत का वीडियो वायरल
Bhadohi News
भदोही में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आए प्रतापगढ़ में तैनात SI
Lucknow Nagar Nigam
लखनऊवासियों पर महंगाई की डबल मार! पानी, पानी और सिनेमा से लेकर कई सेवाएं हुई महंगी
Uttar Pradesh news
बलरामपुर में दो मासूमों के लिए सांप बना 'काल', सोते वक्त डसा, मची चीख-पुकार
jaunpur news
जौनपुर में पुलिस-गैंगस्टर भिड़ंत! कुख्यात अखिलेश यादव के पैर में लगी गोली
Aazam Khan
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस बड़े केस में 10 साल की सजा पर रोक
hamirpur news
गर्भवती मंदबुद्धि महिला को दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार, इलाज के दौरान तोड़ा मौत
;