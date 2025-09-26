जहरीले सांपों का गढ़ बना बिजनौर, तीन दिन में पकड़े गए 16 करैत, इनका डसा पानी भी नहीं मांगता!

Bijnor News: बिजनौर में इन दिनों लगातार कॉमन करैत और रसेल वाइपर सांप निकल रहे हैं. तीन दिन में वन विभाग ने एक, दो या तीन नहीं बल्कि सोलह जहरीले सांप पकड़े हैं. कॉमन करैत स्नेक रसेल वाईपर से भी ज्यादा जहरीला सांप है. बताया जा रहा है कि कॉमन करैत स्नेक अक्सर सोते वक्त इंसान को काटता है.

8 गुना ज्यादा खतरनाक

यह स्नेक किंग कोबरा से भी 8 गुना ज्यादा जहरीला और खतरनाक है. बिजनौर में पिछले कई दिनों से हर रोज वाइपर रसेल और कॉमन कैरत स्नेक निकल रहे हैं. जिसके चलते वन विभाग की टीम अलग-अलग जगहों से अलग-अलग जगहों से सांपों को रेस्क्यू किया जा रहा है. इन सांपों के निकलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

जंगल में छोड़े गए सभी सांप

अब तक वन विभाग की टीम और सर्प मित्रों ने सांपों को पकड़ा है, उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि रसल वाइपर को कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक सांप माना जाता है. अगर यह किसी को डस ले और समय पर इलाज नहीं मिला तो शरीर गलना शुरू हो जाता है.

बच्चों को जन्म देता है ये सांप

रिपोर्ट्स की मानें तो वैसे तो सभी सांप अंडे देते हैं, जिनमें से बच्चे निकलते हैं, लेकिन रसल वाइपर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं. ये एक बार में 60 से 80 बच्चों को जन्म देते हैं. जन्म लेते ही ये बच्चे खुद शिकार करना शुरू कर देते हैं. यह प्रजाति पहले सिर्फ गांवों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो यह पॉश कॉलोनी में भी दिख रही है.

