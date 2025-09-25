Bijnor News: बिजनौर में रसल वाइपर का आतंक, दो दिन में 6 सांप पकड़े गए,बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में डर

बिजनौर/राजवीर चौधरी : बिजनौर जिले में दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में गिने जाने वाले रसल वाइपर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते दो दिनों में वन विभाग की टीम ने अलग-अलग जगहों से 6 रसल वाइपर सांपों को रेस्क्यू किया है. इन सांपों के निकलने से इलाके में दहशत का माहौल है.

तहसीलदार के आवास और दफ्तर में दिखा सांप

बिजनौर सदर तहसीलदार के सरकारी आवास पर अचानक रसल वाइपर सांप निकलने से हड़कंप मच गया. वहीं, सिचाई विभाग के दफ्तर में भी एक रसल वाइपर दिखाई दिया. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया.

मीडिया कर्मियों के घर में फैली दहशत

हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए. शहर के वरिष्ठ पत्रकार बीरेंद्र सिंह देशवाल और ब्रजवीर सिंह के घरों में भी रसल वाइपर निकल आया. सांप को देखकर परिवारों में भगदड़ मच गई और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई.रेंजर महेश गौतम के नेतृत्व में टीम ने दोनों घरों से सांपों को पकड़कर बाहर किया.

इंसानी जान के लिए खतरा

विशेषज्ञों के मुताबिक, रसल वाइपर का जहर इतना घातक होता है कि अगर यह सांप किसी इंसान को काट ले और दो घंटे के भीतर इलाज न मिले तो मौत तय मानी जाती है. इसी कारण इसे “भारतीय सांपों का यमराज” भी कहा जाता है. रेंजर महेश गौतम ने बताया कि यह सांप बेहद जहरीला और आक्रामक होता है, इसलिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.

बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में डर

लगातार हो रही घटनाओं से बिजनौर जिले के लोगों में खौफ का माहौल है. लोग अपने घरों और दफ्तरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं सांप दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें और खुद से पकड़ने की कोशिश न करें.

