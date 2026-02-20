Advertisement
रमजान के पहले दिन संभल में ऑनर किलिंग; हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने सगी बहन का गला घोंटा!

Sambhal News: संभल में एक मुस्लिम युवक ने अपनी सगी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी.  युवती का एक हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज़ होकर भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:59 PM IST
संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी सगी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि युवती का एक हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज़ होकर भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को कॉल कर आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
यह घटना असमोली थाना क्षेत्र के मतावली पट्टी जग्गू गांव की है. मृतक युवती की पहचान रूप जहां के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार रूप जहां का गांव के बाहर रहने वाले एक हिंदू युवक के साथ प्रेम संबंध था. इसी प्रेम प्रसंग के चलते वह दो दिन पहले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी. जब इस बात की जानकारी युवती के परिवार वालों को हुई, तो उन्होंने उसे समझाने और शादी कराने का झांसा देकर वापस घर बुला लिया.

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 9 बजे आरोपी भाई आलम ने साजिश के तहत अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी और आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर शव को कब्जे में ले लिया.

सामाजिक दबाव में आकर यह कदम उठाया
प्राथमिक पूछताछ में आरोपी आलम ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन के हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग के कारण परिवार की बदनामी हो रही थी. इसी कारण उसने गुस्से और सामाजिक दबाव में आकर यह कदम उठाया. घटना पवित्र रमजान के पहले दिन हुई, जिससे इलाके में और अधिक सनसनी फैल गई है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है, वहीं क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है. 

