Sambhal News: 20 साल बाद BSP नेता को मिला अपनी जमीन पर कब्जा, रफत उल्ला ने की CM योगी की तारीफ
Sambhal News: संभल में 20 साल पुराने विवाद का अंत हुआ.योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने बसपा नेता हाजी रफ़तउल्लाह को 15,000 वर्गमीटर जमीन का कब्जा दिलाया. अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई से पीड़ित को न्याय और क्षेत्र में सख़्त संदेश गया.

 
 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:58 PM IST
Sambhal/ Sunil Singh: संभल जिले में शनिवार को एक लंबे समय से चले आ रहे ज़मीनी विवाद का अंत हो गया. योगी सरकार के हस्तक्षेप और प्रशासनिक सख़्ती से बसपा नेता हाजी रफ़तउल्लाह को आखिरकार अपनी 15,000 वर्गमीटर जमीन पर 20 साल बाद कब्जा मिल गया. इस कार्यवाही ने न केवल पीड़ित पक्ष को राहत दी बल्कि प्रशासन की तत्परता की मिसाल भी पेश की.

उपसचिव को थी शिकायत
जानकारी के अनुसार, बसपा नेता हाजी रफ़तउल्लाह ने गृह विभाग के उपसचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह से शिकायत की थी कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है. शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उपसचिव ने डीएम और एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए.

प्रशासन की त्वरित कार्यवाही
उपसचिव के आदेश के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा. टीम ने मौके पर जाकर जमीन की पैमाइश कराई और अवैध कब्जा हटवाकर जमीन का कब्जा रफ़तउल्लाह को दिला दिया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा जिससे किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

20 साल से चला आ रहा विवाद
बसपा नेता की जमीन पर संभल के दीपा सराय क्षेत्र के लोगों ने 20 साल से कब्जा कर रखा था. लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था. सदर कोतवाली क्षेत्र के गंवा रोड के समीप मल्ली सराय की यह जमीन विवाद का कारण बनी हुई थी.

योगी सरकार की तारीफ
कब्जा मिलने के बाद हाजी रफ़तउल्लाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि “योगी सरकार में ही न्याय मिला है. सरकार निष्पक्ष और तेज़ी से काम कर रही है.”

स्थानीय स्तर पर संदेश
इस कार्रवाई से क्षेत्र में साफ संदेश गया है कि अब ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत मिलने पर हर पीड़ित को न्याय दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

