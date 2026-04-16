संभल में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन पर बने अवैध ईदगाह और इमामबाड़ा ध्वस्त

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया. यह मामला मुस्लिम बाहुल्य विछोली गांव का है, जहां लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं.

जानें क्या है मामला ?

प्रशासन के अनुसार, गांव में दो अलग-अलग स्थानों पर खाद के गड्ढों और पशुओं की चारागाह के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह और इमामबाड़ा बना लिया गया था. इन स्थलों पर नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही थी और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे थे. जब इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, तो राजस्व विभाग से इसकी विस्तृत जांच कराई गई.

इमामबाड़े को भी तीन जेसीबी मशीनों

राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि संबंधित भूमि सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है. इसके बाद संभल तहसीलदार ने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया. प्रशासन ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ किसी भी पक्ष की ओर से कोई अपील नहीं की गई.

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कार्रवाई के तहत प्रशासनिक टीम सुबह करीब 8 बजे भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंची. टीम में चार जेसीबी मशीनें, पुलिस, आरएएफ और पीएसी के जवान शामिल थे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. सबसे पहले ईदगाह के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इमामबाड़े को भी तीन जेसीबी मशीनों की मदद से जमींदोज कर दिया गया.

संभल तहसील की एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्ती जारी रहेगी. इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटाना उनकी प्राथमिकता है.

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