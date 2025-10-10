संभल में फिर पीले पंजे की आहट! 'बुलडोजर सेना के सारथी' हुए सीएम योगी के मुरीद, पढ़ें क्या बोले चालक?

Sambhal Bulldozer Action/सुनील सिंह: संभल में रसूखदारों/अपराधियों/भूमाफिया और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालो की अवैध प्रॉपर्टियों पर पिछले एक साल से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है ...भू माफियाओं /अपराधियों और रसूखदारों की अवैध संपत्तियों के साथ ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर धार्मिक इमारत मकानों के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है.

अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

अवैध कब्जों के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन के मामले में बुलडोजर कार्यवाही को अंजाम देने वाले बुलडोजर और जेसीबी चालकों की भूमिका भी कम नहीं है. पिछले एक साल से संभल में बुलडोजर कार्यवाहियों को अंजाम दे रहे यह बुलडोजर चालक प्रशासन का आदेश मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहे है.

क्या बोले बुलडोजर सेना के सारथी?

Zee मीडिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर सेना के इन सारथियों से खास बातचीत की. Zee मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी की बुलडोजर सेना के इन सारथियों के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर नजर नहीं आया है. बुलडोजर चालक सौरभ ने बताया कि वह अब तक 10 से ज्यादा अवैध इमारतों को बुलडोजर से ज़मीदोज़ कर चुके है. बुलडोजर कार्यवाही के दौरान प्रशासन के अधिकारी और पुलिस फोर्स भी मौजूद रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

करीब 300 अवैध निर्माण ध्वस्त-चालक

बुलडोजर चालक का कहना है कि प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है. इसलिए किसी रसूखदार या बड़े अपराधी का उन्हें कोई खौफ नहीं है. Zee मीडिया की टीम एक और बुलडोजर चालक आनंद के पास पहुंची तो आनंद ने Zee मीडिया की टीम को बताया कि वह संभल ही नहीं बनारस समेत अन्य कई जिलों में 300 के लगभग अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर चुके है.

आगे बुलडोजर चालक ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है. इसलिए किसी भी प्रकार का भय नहीं है. बहरहाल, मुख्यमंत्री योगी की बुलडोजर सेना के यह सारथी पूरी तरह मुस्तैद ओर निडर होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर-अयोध्या में ब्लास्ट के बाद काशी में अलर्ट, छापेमारी में 3 क्विंटल से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर