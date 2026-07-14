/संभल में ईदगाह मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रो पड़े मुस्लिम, भारी सुरक्षा के बीच सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा

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संभल/सुनील सिंह: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मढन गांव में मंगलवार को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत प्रशासन ने कथित अवैध ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई की. कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. पुलिस, पीएसी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया, जबकि गांव को एहतियातन सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया.
राजस्व न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार, मढन गांव में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद मामला राजस्व न्यायालय पहुंचा था. न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था. आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने संबंधित स्थल को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की.
तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि गाटा संख्या 208 और गाटा संख्या 393 से जुड़े भूमि विवाद में न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई. सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत यह कदम उठाया गया.
डीएम के निर्देश पर गठित हुई विशेष टीम
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. टीम में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, आठ लेखपाल और अन्य राजस्व कर्मियों को शामिल किया गया. कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस, आरआरएफ और पीएसी के जवान भी मौके पर तैनात रहे ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे.
कार्रवाई के दौरान भावुक दिखे कुछ स्थानीय लोग
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भावुक नजर आए. एक मुस्लिम शख्स तो रोते हुए दिखाई दिया. हालांकि प्रशासन ने पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल न्यायालय के आदेश और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया के तहत की गई है.
प्रशासन का कहना है कि जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. वहीं, पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे.