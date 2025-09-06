सुनील सिंह/संभल: संभल में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के बाद अब सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सपा विधायक इकबाल महमूद के तीन बीघे अवैध कब्‍जे पर बुलडोजर चलाया गया. आरोप है कि सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने साढ़े तीन बीघे सरकारी जमीन पर अवैध कब्‍जा कर बाग बना रखा था. जिला प्रशासन ने सपा विधायक के अवैध कब्‍जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की है.

बिना अनुमति बाग से पेड़ काटने का आरोप

जिला प्रशासन की टीम ने सपा विधायक के अवैध कब्‍जे पर बनाए गए बाग की पैमाईश की गई. इसके बाद शनिवार को बुलडोजर बुलडोजर बुलाकर अवैध कब्‍जे पर निशान लगवाए गए. आरोप है कि सपा विधायक इकबाल महमूद ने साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है. आम के बाग में बगैर अनुमति कटहल का पेड़ काटने का भी आरोप है. एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि रायसत्ती थाना इलाके के गांव मंडलाई में सपा विधायक की बाग है.

कौन हैं सपा विधायक इकबाल महमूद?

जानकारी के मुताबिक, इकबाल महमूद का जन्म महमूद हसन खान के परिवार में 21 नवंबर 1949 को हुआ था. इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी से संभल के सात बार के विधायक हैं. इकबाल महमूद ने 6 बार लगातार जीत दर्ज की है. पहली बार इकबाल महमूद ने 1991 में संभल सीट पर सीट पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने 1996 से लगातार छह बार इस सीट से जीत दर्ज की है. इकबाल महमूद के तीन पुत्र हैं. उनके बेटे सुहेल का नाम संभल हिंसा मामले में सामने आया. इस मामले में उन्हें आरोपी भी बनाया गया है.

संभल में दो परिवारों की दुश्‍मनी

बता दें कि संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दादा पूर्व सांसद स्व. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बीच सालों से अदावत चली आ रही थी. दोनों परिवारों की राजनीतिक रंजिश भी किसी से छिपी नहीं है. शफीकुर्रहमान के निधन के बाद जियाउर्रहमान बर्क ने लोकसभा चुनाव के दौरान पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए विधायक नवाब इकबाल महमूद से हाथ मिला लिया था. तब से माना जा रहा था कि दोनों के बीच दुश्‍मनी खत्‍म हो गई है.

