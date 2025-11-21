संभल में अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, शिकायत के बाद खाली होगी 90 बीघा सरकारी जमीन

Sambhal News (सुनील सिंह): यूपी के संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. जिले के हयातनगर थाना इलाके के हसनपुर मुंजब्ता गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने का मामला सामने आया था. जिसको हटाने की प्रशासनिक ने कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में भी इसको लेकर शिकायत की गई थी.

खाली कराया गया अवैध कब्जा

शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने गांव में चकबंदी के उपरांत ग्राम समाज व अन्य सरकारी भूमि पर फैले करीब 90 बीघा अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए 13 सदस्यीय टीम का गठन किया था. इसी क्रम में गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने नायब तहसीलदार अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में चिन्हित जगहों पर ट्रैक्टर-हैरो चलवाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर उगाई गई आलू की फसल को पूरी तरह नष्ट कराया गया.

अवैध खेती की हुई थी शिकायत

टीम के अनुसार, शिकायत में बताया गया था कि ग्राम समाज की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध खेती की जा रही है. इस पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पैमाइश शुरू कर दी थी, जिसके बाद अवैध कब्जों की पुष्टि होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई. गुरुवार को चली कार्रवाई में कई भूखंडों को कब्जामुक्त कराया गया और शेष भूमि पर भी लगातार कार्यवाही जारी है. सरकारी जमीनों पर बने अवैध मकानों को भी चिन्हित किया जा रहा है.

क्या बोले नायब तहसीलदार?

नायब तहसीलदार अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि करीब दो से तीन दिनों में पूरे 90 बीघा क्षेत्र को कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन किसी भी कीमत पर अवैध कब्जाधारियों के पास नहीं रहने दी जाएगी और आगे भी ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.