Sambhal News: संभल में 34 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, मस्जिद का अवैध निर्माण पहले ही ध्वस्त, इलाके में हड़कंप

संभल/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल में नगर पालिका की 6.5 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 34 मकानों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है. मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, नगर पालिका प्रशासन सात दिन के अंदर इन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई कर सकता है.

पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण

वारिस नगर क्षेत्र में कई सालों से नगर पालिका की जमीन पर लोगों ने अवैध मकान बना लिए थे. कुल 34 मकान ऐसे हैं जो बिना किसी वैध अनुमति के बनाए गए। इन मकानों की जांच और रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं.

मस्जिद का अवैध निर्माण पहले ही ध्वस्त

वारिस नगर में रजा ए मुस्तफा मस्जिद का भी अवैध निर्माण हुआ था. इसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने प्रशासन की मदद से पहले ही ध्वस्त करा दिया गया। यह कार्रवाई नगरपालिका की भूमि और कानून के अनुरूप की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध निर्माण को लेकर जनता में हड़कंप

ध्वस्तीकरण की तैयारी की जानकारी मिलने के बाद वारिस नगर के लोगों में हड़कंप मच गया है. कई मकान मालिकों ने अपने मकानों की सुरक्षा के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, वहीं कुछ लोग न्यायालय की शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं.

प्रशासन की आगामी कार्रवाई

नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के अनुसार सात दिन के भीतर बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि कानून और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए की जा रही है. मंडलायुक्त ने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और कार्यवाही पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से की जाए.

यह भी पढ़ें : सपा ने 2027 की जंग छेड़ी, संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, बूथ स्तर पर नया दम भरेगी समाजवादी पार्टी

