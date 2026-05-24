संभल में 10 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का मामला: डाक सहायक की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज की FIR

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई पोस्ट ऑफिस में तैनात एक डाक सहायक के बैंक खाते में करोड़ों रुपयों के संदिग्ध लेनदेन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

42 हजार की सैलरी, 10 करोड़ का लेनदेन

बहजोई पोस्ट ऑफिस में तैनात डाक सहायक दीपक कुमार पिछले 15 वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं. रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी मासिक आय मात्र 42,478 रुपये है. हालांकि, जब वित्त मंत्रालय ने उनके पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खाते की जांच की, तो उसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिली. इतनी बड़ी रकम का लेनदेन देखकर पुलिस और जांच एजेंसियां भी हैरान हैं.

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर कार्रवाई

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह खुलासा वित्त मंत्रालय की एक गहन वित्तीय निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से हुआ. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि डाक सहायक के खाते में पिछले कुछ समय में असाधारण रूप से बड़ी धनराशि जमा की गई और निकाली गई, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती है. वित्त मंत्रालय की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बहजोई पुलिस ने दीपक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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मामले की गंभीरता और पुलिस जांच

बहजोई थाना क्षेत्र में घटित इस घटना ने स्थानीय प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है. पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर एक साधारण सरकारी कर्मचारी के खाते में इतनी भारी-भरकम राशि कहां से आई और इसके पीछे कौन-कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं. जांच अधिकारियों का मानना है कि यह किसी बड़े हवाला रैकेट या संगठित वित्तीय धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है. पुलिस अब बैंक से आरोपी के पिछले कई वर्षों के स्टेटमेंट खंगालने की तैयारी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस धन का स्रोत क्या है और इसे किन-किन खातों में ट्रांसफर किया गया है.

डाक विभाग की छवि पर सवाल

इस मामले ने डाक विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इतने लंबे समय तक बिना किसी पकड़ के इतनी बड़ी वित्तीय हेराफेरी कैसे होती रही, इसकी भी विभागीय स्तर पर जांच की मांग उठ रही है. फिलहाल, आरोपी डाक सहायक पुलिस की रडार पर है और इस मामले में जल्द ही अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आ सकते हैं. स्थानीय पुलिस ने कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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