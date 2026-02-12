Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3106531
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: चंदौसी में सेंट्रल वेयर हाउस पर CBI की रेड, 3 क्वालिटी मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूछताछ जारी

Sambhal News: संभल के चंदौसी में सेंट्रल वेयर हाउस पर CBI की रेड की खबर सामने आई है.छापेमारी के दौरान परिसर में हड़कंप मच गया और आरोपित अधिकारियों के आवास पर भी छानबीन की गई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

सुनील सिंह/संभल: संभल के चंदौसी स्थित केंद्रीय भंडारण निगम (सेंट्रल वेयरहाउस) पर बुधवार रात सीबीआई ने छापा मार की कार्रवाई की. इस दौरान डिपो मैनेजर और तीन क्वालिटी मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई की यह कार्रवाई पिछले 10 घंटे से जारी है. यह कार्रवाई गुन्नौर तहसील क्षेत्र के एक राइस मिल मालिक की शिकायत पर की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डिपो मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर मानकों पर खरा नहीं उतरने या खराब माल होने पर भी रिश्वत लेकर भंडारण कर देते हैं.

वेयर हाउस के अंदर पूछताछ जारी

संभल से सेंट्रल वेयर हाउस के डिपो मैनेजर और 3 क्वालिटी मैनेजर को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा जाने की जानकारी आ रही सामने आ रही है. ये मामला वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में राइस मिलर्स से रिश्वत लेने का मामला बताया जा रहा है. CBI की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पिछले 16 घंटे से वेयर हाउस के अंदर कर पूछतांछ रही है. सीबीआई टीम की आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है. ये मामला चंदौसी थाना इलाके के सेंट्रल वेयर हाउस का है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेयरहाउस के अंदर दस्तावेजों की गहन छानबीन

जब सीबीआई टीम बुधवार देर रात सेंट्रल वेयरहाउस पहुंची तब वहां के और सभी गेट बंद कर दिए. टीम ने पूरी रात वेयरहाउस के अंदर दस्तावेजों की गहन छानबीन की. इसके साथ ही, वहां रखे माल की भी जांच की जा रही है. सीबीआई अधिकारी अलग-अलग कमरों में पकड़े गए सभी मैनेजरों से पूछताछ कर रहे हैं.

Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश अमजद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल
 

 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sambhal newsSambhal latest newsCBIRaidbribery

Trending news

UP Encounter
मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश अमजद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दारोगा-सिपाही घायल
uttarakhand rain alert
स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडा मुनस्यारी,देवभूमि में 16 को दिखेगा मौसम का खौफनाक रंग
up breaking news
UP Breaking News Live: नोएडा दौरे पर सीएम योगी, बजट सत्र में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up budget 2026
41 साल पुराने कारखाने को मिला 'बूस्टर डोज, बजट 2026 में पूर्वांचल को मिला तोहफा!
aligarh news
"कप्तान साहब ने बेटे की हत्या करवा दी"..... लापता इंस्पेक्टर केस में नया मोड़
chitrakoot news
पार्लर से लापता युवती प्रेमी संग भागी या हुआ अपहरण? वायरल वीडियो ने सुलझा दी गुत्थी
Uttarakhand news
सीएम धामी का एक्शन मोड! अपराधियों में कानून का खौफ हो, वरना भुगतने को तैयार रहें
ghazipur news
चीखा, मदद मांगी....नोएडा के बाद गाजीपुर में 8 फीट गहरे गड्ढे ने ली युवक की जान
Etah latest News
इश्क जो न कराए... गर्लफ्रेंड को ऐश कराने के लिए युवक ने लूटी OLA कैब
kanpur lamborghini accident
कानपुर लेंबॉर्गिनी कांड: आरोपी शिवम के ड्राइवर के दावे को पुलिस ने किया खारिज