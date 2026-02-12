Sambhal News: चंदौसी में सेंट्रल वेयर हाउस पर CBI की रेड, 3 क्वालिटी मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूछताछ जारी

सुनील सिंह/संभल: संभल के चंदौसी स्थित केंद्रीय भंडारण निगम (सेंट्रल वेयरहाउस) पर बुधवार रात सीबीआई ने छापा मार की कार्रवाई की. इस दौरान डिपो मैनेजर और तीन क्वालिटी मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई की यह कार्रवाई पिछले 10 घंटे से जारी है. यह कार्रवाई गुन्नौर तहसील क्षेत्र के एक राइस मिल मालिक की शिकायत पर की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डिपो मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर मानकों पर खरा नहीं उतरने या खराब माल होने पर भी रिश्वत लेकर भंडारण कर देते हैं.

वेयर हाउस के अंदर पूछताछ जारी

संभल से सेंट्रल वेयर हाउस के डिपो मैनेजर और 3 क्वालिटी मैनेजर को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा जाने की जानकारी आ रही सामने आ रही है. ये मामला वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में राइस मिलर्स से रिश्वत लेने का मामला बताया जा रहा है. CBI की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पिछले 16 घंटे से वेयर हाउस के अंदर कर पूछतांछ रही है. सीबीआई टीम की आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है. ये मामला चंदौसी थाना इलाके के सेंट्रल वेयर हाउस का है.

वेयरहाउस के अंदर दस्तावेजों की गहन छानबीन

जब सीबीआई टीम बुधवार देर रात सेंट्रल वेयरहाउस पहुंची तब वहां के और सभी गेट बंद कर दिए. टीम ने पूरी रात वेयरहाउस के अंदर दस्तावेजों की गहन छानबीन की. इसके साथ ही, वहां रखे माल की भी जांच की जा रही है. सीबीआई अधिकारी अलग-अलग कमरों में पकड़े गए सभी मैनेजरों से पूछताछ कर रहे हैं.

