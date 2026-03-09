Advertisement
टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, यूपी के कई शहरों में आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया गया जश्न

T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जश्न का माहौल देखने को मिला.अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया. जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम का आखिरी विकेट गिरा, देशभर के साथ-साथ यूपी के शहरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:56 AM IST
फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र में भारत की जीत के बाद युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाए. शहर के साहबगंज चौराहा स्थित एक नाश्ता भंडार के सामने सड़क किनारे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर सैकड़ों युवाओं ने फाइनल मैच का लाइव प्रसारण देखा. पूरे मैच के दौरान लोग टीम इंडिया की जीत की दुआ करते रहे. जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट लिया, वहां मौजूद युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी जश्न में झूम उठे.

सीतापुर में जश्न का माहौल रहा 
सीतापुर में भी भारत की जीत पर अटल चौक पर भव्य जश्न मनाया गया. समाजसेवी सागर गुप्ता ने हाथ में तिरंगा लेकर लोगों के साथ खुशी जाहिर की. ढोल-नगाड़ों की धुन पर लोगों ने जमकर डांस किया और एक-दूसरे को बधाई दी. शहर के कई स्थानों पर लोगों ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया.

आजमगढ़ में युवाओं ने तिरंगा लहराया 
बता दे कि आजमगढ़ में भारत की जीत के बाद सड़कों पर होली और दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला. शहर के मुख्य चौक पर देर रात भारी भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर खुशी मनाई, वहीं आतिशबाजी से दिवाली जैसा नजारा बन गया. ढोल-ताशों की धुन पर युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए जमकर नृत्य किया.

संभल में सड़कों पर उत्तर आये लोग 
संभल में भी टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया. इस दौरान वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव का डांस करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.

जानिए प्रधानमंत्री ने क्या कहां 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा कि टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है. उन्होंने कहा कि सही दिशा में किया गया कठिन परिश्रम हर लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है.

