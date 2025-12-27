योगी जी हमें गीता-रामायण पढ़ाओ...संभल में स्कूल छात्राओं की सीएम योगी से मांग, उत्तराखंड के स्कूलों में पहले से लागू है नियम

सुनील सिंह/संभल: उत्तराखंड में स्कूलों में गीता और रामायण को अनिवार्य किए जाने के बाद अब यूपी के स्कूलों में गीता /रामायण अनिवार्य किए जाने की उठी मांग उठी है. स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता और रामायण अनिवार्य किए जाने के लिए चंदौसी के स्कूल की छात्राओं ने सीएम योगी से मांग की है. छात्राओं ने स्कूलों में गीता, रामायण पढ़ाने की मांग का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया छात्राओं ने भारतीय संस्कृति के बढ़ावा और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए गीता और रामायण को अनिवार्य बताया है.

गीता रामायण पर उत्तराखंड सरकार का फैसला

बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में भगवद् गीता और रामायण के श्लोक पढ़ाने का निर्देश पारित किया था. जिसे छात्रों के नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है. उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों को प्रार्थना सभाओं में प्रतिदिन श्लोक पढ़ाने होंगे. इतना ही नहीं किसी एक श्लोक को साप्ताहिक श्लोक घोषित किया जाएगा और उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हफ्ते भर तक रखा जाएगा. विद्यार्थी इस श्लोक को कंठस्थ ( जुबानी याद करेंगे) और इस पर चर्चा भी की जाए और उसके फीडबैक को सप्ताह के आखिरी दिन नोटबुक में दर्ज भी किया जाए.

धामी सरकार के फैसले पर छिड़ी बहस

उत्तराखंड की धामी सरकार के इस फैसले पर बहस छिड़ी है, क्योंकि कुछ लोग इसे सांस्कृतिक विरासत और नैतिक शिक्षा के लिए अच्छा मानते हैं तो वहीं शिक्षक संघों का कहना है कि यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली का उल्लंघन करता है और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के छात्रों को असहज कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा विभाग का तर्क

शिक्षा विभाग के अनुसार, इसका उद्देश्य गीता और रामायण के मूल्यों (जैसे नेतृत्व, भावनात्मक संतुलन, वैज्ञानिक सोच) को बढ़ावा देना है, जो सभी धर्मों के लिए उपयोगी हैं. हालांकि इस कदम का शिक्षक संघों ने विरोध किया है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली के खिलाफ हो सकता है.

स्कूलों में गीता-रामायण के श्लोकों को पढ़ाने के उत्तराखंड सरकार के निर्देश को एक और जहां शिक्षक संघों ने ही स्वीकार नहीं किया है ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यूपी के संभल की छात्राओं की मांग को सरकार कितना गंभीरता से लेती है. वैसे आपको बता दें कि गुजरात और कर्नाटक जैसे अन्य राज्य भी अपने स्कूलों में गीता को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा तोहफा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए छूटे छात्रों को दिया आवेदन का दूसरा मौका