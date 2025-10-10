Sambhal News: शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा,चंदौसी में बड़ा हादसा टला, अधिकारियों में हड़कंप

सुनील सिंह/संभल: यूपी के चंदौसी में बड़ा हादसा टल गया. शंटिंग के दौरान मालगाड़ी रेल पटरी के आखिरी छोर डेड एंड से टकरा गई. मालगाड़ी की आखिरी बोगी समेत डैड एंड क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया , रेलवे के आला अफसरों की टीम मौके पर पहुंची.

चंदौसी माल गोदाम के प्लेटफार्म नंबर एक पर गुरुवार रात करीब 12:15 बजे के आसपास शंटिंग के दौरान पटरी से एक डिब्बा उतर गया था. डिब्बा ट्रैक के डेड एंड को तोड़ते हुए आखिर में लगे ओएचई पोल से टकराकर रुक गया. सूचना मिलते ही मुरादाबाद से तड़के 3:00 बजे एक्सीडेंट रिलीफ वाहन और क्रेन पहुंच गए. इसके साथ ही डीआरएम, डीओएम और अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

बड़ा हादसा टला

रेलवे फाटक पर डैड एंड से बड़ा हादसा होने से बच गया. रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर भारी भीड़ भाड़ रहती है. कोई बड़ा हादसा हो सकता था. सामने बसी हुई आबादी को नुकसान हो सकता था. रेलवे के तकनीकि विभाग की टीम क्षतिग्रस्त बोगी को हटाए जाने के लिए कई घंटे से प्रयास कर रही हैं. रेलवे अधिकारियों ने अभी किसी तरह की बाइट देने से इनकार कर दिया है.

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है.

हापुड़ में रेलवे ट्रैक से उतरा मालगाड़ी का इंजन

हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर उस वक्त रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जब रेलवे का मैटेरियल लेकर हापुड़ स्टेशन पर पहुंची मालगाड़ी का इंजन प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले ही आउटर के पास ट्रैक से उतर गया. इंजन के रेलवे ट्रैक से उतरने की जानकारी जैसे ही रेलवे के अफसरों को हुई, तो उनके हाथ-पांव फूल गये. वह आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. रेलवे अफसरों की मानें तो इंजन के पहिये ट्रैक से उतर गये हैं, जिन्हें रेलवे के कर्मी ट्रैक पर चढ़ाने में जुट गये हैं. इंजन के टैªक पर से उतरने के कारणों की भी जांच की जाएगी, फिलहाल, रेलवे की टीम इंजन को ट्रैक पर चढ़ाने में जुटी हुई है. जल्द ही इंजन को ट्रैक पर चढ़ा लिया जाएगा.

