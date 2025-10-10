Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2955450
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा,चंदौसी में बड़ा हादसा टला, अधिकारियों में हड़कंप

Sambhal News: चंदौसी माल गोदाम में शंटिंग के दौरान मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया. गनीमत रही की कोई बड़ा हादसा होने से टल गया. इस घटना के बाद अधिकारियों में खलबली मची हुई है.हापुड़ में भी रेलवे ट्रैक से  मालगाड़ी का इंजन उतर गया.

|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

सुनील सिंह/संभल:  यूपी के चंदौसी में बड़ा हादसा टल गया. शंटिंग के दौरान मालगाड़ी रेल पटरी के आखिरी छोर डेड एंड से टकरा गई. मालगाड़ी की आखिरी बोगी समेत डैड एंड क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे से रेलवे विभाग में हड़कंप  मच गया , रेलवे के आला अफसरों की टीम मौके पर पहुंची.

चंदौसी माल गोदाम के प्लेटफार्म नंबर एक पर गुरुवार रात करीब 12:15 बजे के आसपास शंटिंग के दौरान पटरी से एक डिब्बा उतर गया था.  डिब्बा ट्रैक के डेड एंड को तोड़ते हुए आखिर में लगे ओएचई पोल से टकराकर रुक गया.  सूचना मिलते ही मुरादाबाद से तड़के 3:00 बजे एक्सीडेंट रिलीफ वाहन और क्रेन पहुंच गए.  इसके साथ ही डीआरएम, डीओएम और अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

बड़ा हादसा टला
रेलवे फाटक पर डैड एंड से बड़ा हादसा होने से बच गया.  रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर भारी भीड़ भाड़ रहती है. कोई बड़ा हादसा हो सकता था. सामने बसी हुई आबादी को नुकसान हो सकता था. रेलवे के तकनीकि विभाग की टीम क्षतिग्रस्त बोगी को हटाए जाने के लिए कई घंटे से प्रयास कर रही हैं. रेलवे अधिकारियों ने अभी किसी तरह की बाइट देने से इनकार कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है.

हापुड़ में रेलवे ट्रैक से उतरा मालगाड़ी का इंजन
हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर उस वक्त रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जब रेलवे का मैटेरियल लेकर हापुड़ स्टेशन पर पहुंची मालगाड़ी का इंजन प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले ही आउटर के पास ट्रैक से उतर गया. इंजन के रेलवे ट्रैक से उतरने की जानकारी जैसे ही रेलवे के अफसरों को हुई, तो उनके हाथ-पांव फूल गये. वह आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. रेलवे अफसरों की मानें तो इंजन के पहिये ट्रैक से उतर गये हैं, जिन्हें रेलवे के कर्मी ट्रैक पर चढ़ाने में जुट गये हैं. इंजन के टैªक पर से उतरने के कारणों की भी जांच की जाएगी, फिलहाल, रेलवे की टीम इंजन को ट्रैक पर चढ़ाने में जुटी हुई है. जल्द ही इंजन को ट्रैक पर चढ़ा लिया जाएगा.

Kanpur Blast: कानपुर में धमाका...हादसा या साजिश ? बारूद के ढेर पर मिश्री बाजार! हिरासत में 8 लोग, जानें कैसे हुआ हादसा?

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं  हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Sambhal newsGoods Train derailmentChandausi shunting accidentrail accident Sambhaltrain derailment Uttar Pradesh

Trending news

Sambhal news
शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा,चंदौसी में बड़ा हादसा टला,मचा हड़कंप
aligarh latest news
अलीगढ़ में एसिड अटैक से सनसनी, दिव्यांग BJP कार्यकर्ता पर हमला, जांच में जुटी पुलिस
jaunpur news
जौनपुर में उमड़ी भीड़: अवसान माता की पूजा में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल
Ghaziabad
हमें साथ रहना है तो इसे हटाना पड़ेगा..फिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश
karva chauth holiday in uttarakhand
आज पूरे प्रदेश में महिलाओं को काम से छुट्टी, करवा चौथ पर धामी सरकार का बड़ा तोहफा
Ghaziabad DM
फीडबैक में Zero पाए गए अधिकारी! गाजियाबाद DM ने रोकी 35 विभाग के अधिकारियों की सैलरी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बिछी सफेद चादर,तापमान गिरा, चमोली समेत इन जिलों में आज भी बरसेंगे मेघ
firozabad accident news
फिरोजाबाद में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, 5 मजदूर निकाले गए, रेस्क्यू जारी
Aazam Khan
उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं की... मायावती के तीखे बयान पर बोले आजम
ayodhya latest news
अयोध्या में धमाके से 5 लोगों की मौत, CM ने त्योहार पर सतर्कता बरतने के दिये निर्देश